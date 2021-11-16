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萬華阿公店復業了 82家申請 今天44家可開始營業
八大行業相關防疫管制，台北市副市長蔡炳坤今天在臉書表示，阿公店去污名化，今天起，北市府已經現勘審核核准44家萬華茶室業、阿公店自律復業，11月16日起已經符合規定的44家將開始營業，並會在營業場所張貼自律公約。至於有意願復業的業者有90家，目前包括今起復業的44家，市府已受理82家，其餘尚未核准的，須經複查符合規定後，始可復業。
蔡炳坤表示，萬華茶室業（阿公店）因疫情於5月間公告172家重點列冊輔導的業者停止營業，不過經稅捐單位確認128家有營業課稅，北市府依循「溝通宣導」、「復業輔導」、「稽查督導」三階段積極輔導。
蔡炳坤提到，市府經書審、現勘等逐一檢視輔導後，確認有意願復業者90家，目前受理復業申請82件，經現勘符合公共安全，包括都計、建管、消防檢查、防疫作為等相關規範，一共有44家符合規定，可於今11月16日起開始營業，其餘仍有改善項目者，須經複查符合規定後，始可復業。
蔡炳坤表示，期待業者復業後依自律公約自我規範管理，市府相關單位亦將持續查察落實督導，共同維護完善之營業環境。蔡提到，核准復業的業者，也會在營業場所張貼自律公約，與色情劃清界線，去污名化，浴火重生！
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