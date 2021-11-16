2025雙北世壯運組委會揭牌 柯侯同台：要開始做事了！

2025雙北世界壯年運動會，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜今天同台出席組織委員會揭牌，象徵雙北世壯運將從賽會規畫，邁入實際籌備執行階段，這也是雙北市府合作投入人力，首度共組賽事籌辦辦公室。由於柯文哲今天難得穿著西裝出席，侯友宜還開玩笑，柯市長慎重穿西裝，表示柯文哲對世壯運很在意，從這裡開始，一棒接一棒，組委會成立也代表「要開始做事了！」

2025世壯運由雙北共同籌辦，屬於運動觀光屬性的國際大型賽會，除運動參與外，旅遊體驗更是賽會的亮點之一。賽會將於2025年的5月17日至30日舉行，將辦理32種運動種類賽事，預計於2024年2月開放報名，屆時將有超過110個國家、近4萬名選手及參與者與會，創造逾新臺幣100億元的總體經濟收益。

柯文哲致詞表示，雙北世壯運將在2025年5月17日至30日舉辦，有別過去單一城市主辦賽事，這次賽事由台北市與新北市共同從申辦、籌備到舉辦，也立下了一個新的里程碑。

柯文哲提到，世壯運是四年舉辦一次，不僅是運動賽事，也包含觀光旅遊、在地文化體驗，因為參賽者只要超過30歲以上，無年齡上限都可參加，預期參賽者很可能攜家帶眷，估計會有超過4萬人前來台灣，這也代表是一個國家、城市品牌行銷的良機。

柯文哲說，希望可以在世大運成功的基礎上，思考要怎麼將這次世壯運辦得更好，可以再次完成台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣的目標。尤其只要來參加的4萬人，每天都在社群媒體發布一則貼文，就能為台灣形成強力的宣傳，就像當時世大運，成功的讓世界看見。

侯友宜也提到，2025雙北世壯運是要用運動創造更多友誼，創造世界對台灣經濟文化面向更多了解，也讓國際看見台灣，讓台灣展現實力、贏得國際尊重，新北市也會強調永續城市、共好，「台北好、新北一定好，讓全世界看到台灣，只要共好，帶來的經濟效益會超過百億元」。