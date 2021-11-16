讓學生吃得安心 北市抽驗百件學校廚房、合作社餐食

台北市衛生局110年下半年進行學校自設廚房及外定餐盒、食材（半成品）抽驗，總計抽驗73件產品；另9月也執行專案抽驗計畫，針對衛生標準抽驗41件北市機關及學校合作（福利）社供應餐食，上述兩項抽驗的產品均符合規定。

衛生局說明，共抽驗67件學校廚房及外定餐盒的餐食食品來源，分別來自46間學校自設廚房（39間國小、6間高中及1間特殊教育學校）、8家北市盒餐業者、7家外縣市盒餐業者供應北市學校餐食，檢驗項目為為指標菌，結果均符合食品中微生物衛生標準。

抽驗4件豆製品，檢驗項目為防腐劑及殺菌劑過氧化氫；抽驗2件肉類煉製品，檢驗項目為保色劑亞硝酸鹽，結果均符合規定。

而北市機關及學校合作社的供食抽驗，共抽驗31件即時食品及10件豆漿，總計41件產品。31件即時食品包含蘿蔔糕、麵、包子、麵包、抓餅、壽司、吐司、三明治等，檢驗項目為衛生標準（沙門氏桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、單核球增多性李斯特菌及大腸桿菌O157:H7），結果均符合標準。

另抽驗10件豆漿製品、檢驗防腐劑（含苯甲酸、己二烯酸、去水醋酸等12項），檢驗結果均符合規定。