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長者嗶無1500元 柯文哲：明後天再刷 再不行打電話處理

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
台北市長柯文哲（右）與新北市長侯友宜今天上午一同出席雙北世界壯年運動會委員會揭牌。記者蘇健忠／攝影
台北市長柯文哲（右）與新北市長侯友宜今天上午一同出席雙北世界壯年運動會委員會揭牌。記者蘇健忠／攝影

北市柯文哲日前宣布啟動敬老愛心卡儲值金政策，從昨天開始，長者、身心障礙者持敬老卡、愛心卡到四大超商、美聯社嗶卡，將自動儲值1500元，不過昨天卻發生上萬長輩、身障朋友領無儲值金，系統還卡卡。台北市長柯文哲今天被問及是否美意變民怨時說，的確發現一個技術問題，昨天刷不行，明後天再刷一次，如果再不行，就打電話到區公所，市府會專案處理。

因疫情三級警戒，許多長者身心障礙朋友無法出門使用敬老卡、愛心卡，柯市府宣布啟動敬老愛心卡儲值金政策，從昨天開始到年底，持敬老愛心卡嗶卡將自動儲值1500元，不過第一天狀況不斷，有長輩無法儲值，連跑兩家超商，以為機器問題，議員反問柯「70多歲你要他跑2趟？」

北市社會局昨天表示，發生靠卡儲值失敗，是因資格比對有所遺漏，昨無法儲值1500元的持卡人，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值。

對此，柯文哲今天坦言，昨天的確發現有一個技術問題，敬老卡的資料還要檢查一遍，長輩昨天刷不行，明後天再刷一次，再不行就打電話到區公所專案處理。

愛心 柯文哲 北市

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