長者嗶無1500元 柯文哲：明後天再刷 再不行打電話處理

台北市長柯文哲日前宣布啟動敬老愛心卡儲值金政策，從昨天開始，長者、身心障礙者持敬老卡、愛心卡到四大超商、美聯社嗶卡，將自動儲值1500元，不過昨天卻發生上萬長輩、身障朋友領無儲值金，系統還卡卡。台北市長柯文哲今天被問及是否美意變民怨時說，的確發現一個技術問題，昨天刷不行，明後天再刷一次，如果再不行，就打電話到區公所，市府會專案處理。

因疫情三級警戒，許多長者身心障礙朋友無法出門使用敬老卡、愛心卡，柯市府宣布啟動敬老愛心卡儲值金政策，從昨天開始到年底，持敬老愛心卡嗶卡將自動儲值1500元，不過第一天狀況不斷，有長輩無法儲值，連跑兩家超商，以為機器問題，議員反問柯「70多歲你要他跑2趟？」

北市社會局昨天表示，發生靠卡儲值失敗，是因資格比對有所遺漏，昨無法儲值1500元的持卡人，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值。

對此，柯文哲今天坦言，昨天的確發現有一個技術問題，敬老卡的資料還要檢查一遍，長輩昨天刷不行，明後天再刷一次，再不行就打電話到區公所專案處理。