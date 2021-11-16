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競速溜冰雙金寶貝楊合貞返國休養 也祝南市長早日康復

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
楊合貞參加世界競速溜冰錦標賽，拿下2金1銅。記者鄭惠仁／翻攝
楊合貞參加世界競速溜冰錦標賽，拿下2金1銅。記者鄭惠仁／翻攝

今年世界競速溜冰錦標賽11月6日至12日在哥倫比亞舉行，我國獲得2金1銀2銅，其中台南的楊合貞，拿下2金1銅，為台灣寫下參賽以來最多金牌數紀錄。但楊合貞在賽事中遭對手衝撞，致手腕骨折，市長黃除第一時間表達關心，並表示若有需要，市府將全力協助後續就醫及復健。楊何貞昨天知道黃市長住院，也希望他好好照顧身體。

楊合貞是2017台北世大運5金皇后，並在這次世錦賽中率先為台灣奪下第1面金牌，在1000公尺爭先賽以0.002秒些微差距讓世界一級戰區的哥倫比亞地主隊飲恨，同日在1000公尺計點淘汰賽奪下銅牌，之後又無畏雨勢率領隊友一同搶下3000公尺接力金牌。但楊合貞正準備挑戰公路15000公尺淘汰賽爭取佳績時，被他國對手推倒導致身體多處擦挫傷，並造成左手手腕開放性骨折。

楊合貞在國外得知黃偉哲市長的關心時備感溫暖，昨天在得知黃偉哲市長身體微恙時，也貼心透過教練轉達，希望市長在操勞市政的同時，一定要好好照顧身體，自己也會積極復健，早日重返賽場。

教育局長鄭新輝表示，楊合貞為我國競速溜冰的好手，近年來不論國內賽或國際賽成績都持續繳出亮眼成績單，最經典戰績莫過於2017年台北世大運奪下5金的輝煌紀錄，在本次世錦賽的國內選拔賽中，也創下首位6個項目場地賽全部入選的紀錄。後續市府除了透過菁英選手培訓計畫，每個月穩定挹注楊合貞培訓資源外，也會針對重點選手規畫專屬運動傷害防護員、體能訓練指導等資源，讓選手能保持戰力，挑戰112全運會及其他國際賽事。

金牌 復健 哥倫比亞

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