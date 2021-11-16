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鶯歌某社區流浪貓為患 管委會懸賞抓貓引爭議

中央社 / 新北16日電

鶯歌某社區因多隻流浪貓影響住戶生活品質，管委會張貼公告懸賞千元捉貓後放生20公里外，此舉引愛貓人士不滿舉報，新北市動保處已介人協助以絕育方式減少流浪貓數量。

新北市政府動物保護防疫處長楊淑方接受中央社記者訪問表示，鶯歌某社區因住戶不滿流浪貓出沒，排泄物造成環境髒亂及機車坐墊遭流浪貓刮傷，管委會在居民反映下張貼公告，以1隻新台幣1000元代價懸賞捕捉流浪貓，捕捉到後須拍下貓咪照片，並要求捕捉後要放生到社區20公里以外地方。

楊淑方表示，管委會此舉引起愛貓人士不滿及指責，紛紛向動保處舉報，管委會對外界如此大反應而「嚇到了」，沒多久就撤下公告。動保處也派員前往了解，並要求社區改善放置可食性垃圾等情形。

她表示，捕捉動物若造成動物傷害，依動物保護法可處3000元以上罰鍰，加上流浪動物是有地域性，因此，捕捉後遠處放生，仍可能有另1群動物進入，最好的就是採TNVR（捕捉、絕育、打疫苗、回置）方式處理，在社區管委會同意下，動保處已放置誘貓籠，目前尚未捕獲貓隻。

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