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龍巖集團要新增22萬個納骨塔 三芝居民反彈怨地方受苦

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
龍巖股份有限公司在新北市三芝召開「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」計畫變更說明會，希望將現有的5831個塔位增加38倍至21萬8199個塔位，引起地方強烈反彈。圖／新北市議員鄭宇恩提供
龍巖股份有限公司在新北市三芝召開「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」計畫變更說明會，希望將現有的5831個塔位增加38倍至21萬8199個塔位，引起地方強烈反彈。圖／新北市議員鄭宇恩提供

殯葬業「龍巖股份有限公司」昨日在新北市三芝區召開「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」計畫變更說明會，希望將原規畫的5831個塔位增加38倍至21萬8199個塔位，引起地方強烈反彈，居民痛批，龍巖事業越做越大，影響地方交通、用水、環境，結果受苦的都是民眾。新北市環保局表示，龍巖去年提過此案，審查未過，今年若重新送交報告，市府也會依法處理，但屆時一定會通知區公所、里長表達意見，納入審查評估。

龍巖去年就曾提出「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」，希望將每個塔位從5平方公尺面積調整成0.15平方公尺，塔位數由原本的5831個塔位增加到21萬8199個，此舉惹怒地方民眾，新北市環評委員也在環評會上提出交通、人流等質疑，龍巖公司決定撤案。

龍巖今年決定再次召開說明會，希望能說服地方民眾，但昨日在會議上包括議員、里長、居民都龍巖新提出的計畫內容表達強烈不滿。

民眾認為，龍巖事業越做越好，地方民眾卻得替他們受苦，地方的環境、交通、用水都會受影響。三芝圓山里長葉泓文怒批，說明會根本沒提到交通、地方回饋等重點，不知找大家來要幹嘛？

新北市議員鄭宇恩表示，22萬個塔位引入的車流一定會對淡水、三芝造成嚴重的塞車問題，去年環評時就已經被質疑，今年提出的環評資料同樣沒有針對交通衝擊來評估與說明，實在太敷衍。

環保局指出，龍巖去年提出計畫變更案，環評委員就有針對祭祀人流與地方車流提出質疑，要求業者補正，後來龍巖沒有補件，等於是主動撤案。

環保局表示，龍巖今年若要重新提出「三芝小基隆段山坡地殯葬設施開發案」計畫變更案，便須再提交一次新的環評報告，市府將依法審查。

環保局補充，地方意見是審查過關與否的重要因素，屆時一定會通知三芝區公所、里長來表達地方意見，納入評估。

環評 基隆

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