百坪國有地遭占用20年 土城區公所改造成停車場今啟用

瑞億市場旁的800平方公尺（約242坪）的國有地，長達20年被占用，不僅搭設違建停車，廢棄物堆積，經地方反映後，土城區公所邀土地所有權人、國有財產署會勘後拆除，現已改造成108個機車停車位，今日啟用。土城區公所表示，這些車位後續由公所協議認養，提供給瑞億市場採買的民眾，及周邊住家停放使用。

土城區長陳國欽表示，去年接獲瑞興里長蔡萬合反映，發現800平方公尺國有地被占用，長達20年。不僅搭設違建停車，棚架腐蝕生鏽，且廢棄物堆積，讓原本就不寬敞的巷道更狹小，危及消防車出入等安全，加上地點位於瑞億市場旁，車位供不應求。

土城區公所獲報後，主動邀請土地所有權人、國產署進行會勘，由拆除大隊進行拆除後，並籌措經費進行整地、柏油鋪設、標線劃設及簡易綠美化施工。經國產署無償提供土地，這次設108位機車格，包含2個身障者專用車格，後續由公所認養維管，提供給瑞億市場採買的民眾，及周邊住家停放使用。