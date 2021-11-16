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冬天提早洗洗睡 北市動物園提醒注意參觀時間

中央社 / 台北16日電

冬天來臨，北市動物園指出，許多動物對於日照長短非常敏感，會提早「洗洗睡」，為了避免動物在外過夜，保育員將先行引導動物進入室內欄舍，提醒遊客注意參觀時間。

台北市立動物園參觀時間為上午9時到下午5時，不過動物園近日發布新聞稿表示，每年11月到隔年1月之間，保育員為了配合動物們的習性、避免溫差過大影響健康、兼顧安全等因素，會配合冬令日照時間，每天提早約半小時讓動物們回到室內欄舍休息並享用晚餐。

動物園指出，台灣北部在「立冬」之後，大約下午5時許就天黑了，氣溫也會明顯下降，許多對日照長短及溫度變化尤其敏感的動物們生活作息將有所改變。

動物園舉例，來自熱帶雨林地區的大長臂猿「大美」，只要看到太陽快下山了，就會開始在樹稍上尋找舒適的位置準備「洗洗睡」，只要牠找好就寢位置，任憑保育員怎麼呼喚都不願意移動，所以保育員會趕在日落前、下午4時15分左右就讓牠先回家吃晚餐，避免留在戶外過夜。

此外，動物園表示，亞洲象「友信」、「友愷」力氣大又聰明，因為四隻腳要承受超過3噸的一輩子，所以要特別注意腳的保養，還有年長的孟加拉虎「新春」也需要細心照料，所以保育員為了預防、保養及醫療的需求，會分別提早在每天下午3時和3時50分進行訓練課程，遊客這段時間將見不到牠們。

動物園提醒遊客，這段時間入園參觀，記得留意一下拜訪動物的時間，才不會撲空掃了出遊的興致。

動物園 北市 孟加拉

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