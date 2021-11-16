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第一銀行聯手羅紹和 捐贈100萬元援助弱勢家庭

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
安得烈機慈善協會將愛心物資送到弱勢家庭手中，獲得滿滿感謝。圖／安得烈機慈善協會提供
安得烈機慈善協會將愛心物資送到弱勢家庭手中，獲得滿滿感謝。圖／安得烈機慈善協會提供

第一銀行文教基金會為落實在地關懷，幫助孩子們不受飢餓、貧窮影響及身心健康成長，在疫情期間，捐贈100萬元支持安得烈機慈善協會「食物銀行計畫」，援助全台偏鄉地區1000個弱勢家庭，這份援助不僅讓他們能夠生活無虞，更成為穩定社會的一份力量。

疫情衝擊使工作機會減少，需要幫助的人增加許多，而物價上漲，讓原本生活就辛苦的弱勢家庭處境更加艱辛，也影響了社福機構的捐款，募款挑戰大幅增加。

第一銀行文教基金會以實際行動守護偏鄉弱勢家庭，透過安得烈的食物銀行計畫，以客製化食物箱給予援助，實踐「取之於社會，用之於社會」的精神，並發揮更高層次的影響力。

安得烈慈善協會執行長羅紹和表示，感謝第一銀行及第一銀行文教基金會的愛心支持，在疫情中更顯溫馨，相信偏鄉弱勢家庭的孩子也能感受到第一銀行及第一銀行文教基金會滿滿的關懷與心意。

第一銀行ESG(環境、社會、公司治理)表現深受國內外高度肯定，積極攜手第一銀行文教基金會長期投入社會公益，為協助前線醫護人員在防疫期間有充足的防疫物資，今年捐贈5000件隔離衣、2座UVC自動測溫除菌門及醫療巡迴車給全台6家醫療院所，另提供智慧防疫自助機、醫療巡迴車予台北榮民總醫院桃園分院、國軍桃園總醫院及台大癌醫中心醫院，秉持「就在你左右」的企業精神，將愛心觸角延伸全台各地，落實在地弱勢關懷，為社會挹注正能量。

安得烈慈善協會長期致力於弱勢孩童關懷，透過「食物銀行」計畫，每月援助台灣地區5000多位脆弱家庭的兒少，藉由提供客製化的食物箱，給予即時、需要的資源，幫助受助孩子的身心健全發展。

第一銀行文教基金會捐贈百萬支持安得烈機慈善協會的「食物銀行計畫」，援助全台偏鄉地區1000個弱勢家庭。圖／安得烈機慈善協會提供
第一銀行文教基金會捐贈百萬支持安得烈機慈善協會的「食物銀行計畫」，援助全台偏鄉地區1000個弱勢家庭。圖／安得烈機慈善協會提供

第一銀行 弱勢家庭 疫情

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