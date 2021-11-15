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防制深夜飆車滋事 永和、板橋警加強稽查噪音改裝車

聯合報 / 記者翁至成／新北即時報導
板橋警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛20件。記者翁至成／翻攝
板橋警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛20件。記者翁至成／翻攝

疫情趨緩，民眾外出頻率增，新北市警永和分局、板橋分局為防制民眾在深夜時段飆車競速，危害公眾安全安寧，甚至衍生暴力事件，均在上週末協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務。永和分局查報噪音車輛66件、超速取締25件；板橋分局查報噪音車輛20件。

永和分局指出，為遏止不法分子利用周末深夜滋事，11月12日至15日連4日執行擴大臨檢及防飆取締酒駕、噪音車專案，共查報噪音車66件、取締超速25件。

永和警方說，噪音車已成為全民公敵，已加強取締違規排氣管，若攔查發現未有合格標章，將通報給環保局直接裁罰，恐面臨最高3萬元罰鍰；另，改裝車行常是飆車族聚集地，警方將針對常被檢舉的車行加強約制，若未改善，不排除透過行政干預手段要求業者配合。

板橋分局表示，11月12日22時至24時共攔下230輛車，開出無照駕駛2件、變更頭燈以外之車燈3件，並拍照通報改裝噪音車輛20件。

板橋警方說，將持續選擇重點時段編排勤務，發動區域聯防機制以遏止街頭暴力鬥毆；另，將針對轄內環漢路四段、四川路二段及板城路、浮洲橋等路段，增加移動式測速照相取締違規超速，請民眾注意車速，勿跟自己荷包過不去。

板橋警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛20件。記者翁至成／翻攝
板橋警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛20件。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝
永和警方上週協同新北市環保局執行稽查改裝及噪音車輛勤務，共查報噪音車輛66件、超速取締25件，成效卓越。記者翁至成／翻攝

噪音 飆車族 臨檢

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