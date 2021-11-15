萬名長者領無1500元儲值金 北市急送名單3天後可刷

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到4大超商及美廉社收銀機靠卡領取，「嗶一下」就有儲值金會存入卡裡，下午已傳出多位長者靠卡失敗，截至晚間更是累積至萬名長者「領無儲值金」。北市社會局坦言，有萬筆的合格卡號未登錄名單，目前已緊急將缺漏卡號補正給悠遊卡公司，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值1500元。

社會局局長周榆修表示，敬老卡及愛心卡儲值1500元的政策民眾響應熱烈，敬老卡及愛心卡估計約58.2萬人符合這次儲值資格，截至今晚間6時，敬老及愛心卡已11.4萬張靠卡成功，近1.7億元成功領取。

周榆修表示，上午陸續接到陳情民眾電話，一開始約20多通陳情案件無法靠卡後，社會局緊急請資訊同仁全面盤點資料庫合格卡號，發現有些敬老及愛心卡資料庫內的資訊不全及篩選條件設定有誤，導致系統在篩選合格卡號時，造成萬筆資料缺漏。

周榆修表示，針對名單缺漏已緊急補正資料，今日靠卡儲值失敗的民眾，最快可於17日上午9時重新靠卡儲值1500元。另外，也有部分民眾卡片不符資格，如遷出戶籍或卡片鎖卡等原因，致使民眾靠卡失敗。

周榆修強調，民眾若卡片未展期而遭鎖卡，也可盡速去捷運站、12區公所及四大超商都可展延，展延成功3天後可靠卡儲值。預計15日晚間將缺漏名單補正給悠遊卡公司，因系統需要作業時間，民眾最快可於17日上午重新靠卡，就可以儲值1500元。