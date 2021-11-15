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民眾自拍遭和眾診所怒吼報警！連北市議員都被告 柯文哲要查了

中央社 / 台北15日電
台北市和眾綜合診所。圖／取自Google Maps
台北市和眾綜合診所。圖／取自Google Maps

新黨籍台北市議員李慶元今天指出，和眾綜合診所施打疫苗卻違法使用騎樓為醫療工作場所，且恐嚇民眾和濫用警察權；台北市長柯文哲說，其疫苗量大不合理，將追查。

台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，李慶元質詢表示，台北市衛生局接受和眾綜合診所申請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，且自7月起每天給予上千劑疫苗，6個月進帳約新台幣2000萬餘元，但診所負評也相當多。

李慶元指出，和眾診所位於北市忠孝西路一棟商辦大樓，卻違法將騎樓和大樓門聽作為醫療工作場所，領取一堆疫苗卻無適當規劃，許多民眾在騎樓填寫醫療資料且大排長龍，排隊動線也無保持安全社交距離，等候區和編號都相當混亂。

李慶元說，診所人員服務態度差，對身障者和長者都不友善，甚至有民眾在騎樓自拍就被工作人員怒吼，甚至通報警方到場處理，但員警認為並非滋事案件便離去，讓民眾觀感差且浪費社會資源。

李慶元還提到，和眾診所違法利用商辦大樓門廳作為醫師問診區，許多民眾打完疫苗就在大廳休息，這種情況從7月起持續迄今，全棟用戶都怨聲載道。

除此之外，和眾診所甚至在騎樓張貼告示，禁止民眾錄音、錄影和拍照，此舉是恐嚇威脅民眾，就連台北市議員汪志冰和簡舒培也都因此被告，認為民眾的自由權受嚴重侵害。

李慶元認為，和眾診所規模根本沒能力日消化上千劑疫苗，但衛生局11月18日還核發749劑；另，大樓管委會向建管處陳情卻未獲處置；並質疑警局5個月來都未開罰，疑縱容不法。

柯文哲表示，會查查看這家診所為何會打這麼多，（注射量大）不合理。

對此，台北市警察局中正第一分局長陳明志答詢表示，自己有向和眾診所勸說民眾觀感不佳一事，但對方並未答應協調，針對騎樓用途核准，後續會嚴加審查，目前警方已處理診所相關8件糾紛案。

台北市衛生局長黃世傑則說，和眾診所共有12名醫診，11月19日的疫苗量已降至300多劑。

柯文哲則認為，這間診所規模和疫苗量不太合理，後續會查查看為何會打這麼多劑疫苗。

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