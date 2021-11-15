民眾自拍遭和眾診所怒吼報警！連北市議員都被告 柯文哲要查了
新黨籍台北市議員李慶元今天指出，和眾綜合診所施打疫苗卻違法使用騎樓為醫療工作場所，且恐嚇民眾和濫用警察權；台北市長柯文哲說，其疫苗量大不合理，將追查。
台北市議會下午進行市政總質詢及答覆，李慶元質詢表示，台北市衛生局接受和眾綜合診所申請COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打，且自7月起每天給予上千劑疫苗，6個月進帳約新台幣2000萬餘元，但診所負評也相當多。
李慶元指出，和眾診所位於北市忠孝西路一棟商辦大樓，卻違法將騎樓和大樓門聽作為醫療工作場所，領取一堆疫苗卻無適當規劃，許多民眾在騎樓填寫醫療資料且大排長龍，排隊動線也無保持安全社交距離，等候區和編號都相當混亂。
李慶元說，診所人員服務態度差，對身障者和長者都不友善，甚至有民眾在騎樓自拍就被工作人員怒吼，甚至通報警方到場處理，但員警認為並非滋事案件便離去，讓民眾觀感差且浪費社會資源。
李慶元還提到，和眾診所違法利用商辦大樓門廳作為醫師問診區，許多民眾打完疫苗就在大廳休息，這種情況從7月起持續迄今，全棟用戶都怨聲載道。
除此之外，和眾診所甚至在騎樓張貼告示，禁止民眾錄音、錄影和拍照，此舉是恐嚇威脅民眾，就連台北市議員汪志冰和簡舒培也都因此被告，認為民眾的自由權受嚴重侵害。
李慶元認為，和眾診所規模根本沒能力日消化上千劑疫苗，但衛生局11月18日還核發749劑；另，大樓管委會向建管處陳情卻未獲處置；並質疑警局5個月來都未開罰，疑縱容不法。
柯文哲表示，會查查看這家診所為何會打這麼多，（注射量大）不合理。
對此，台北市警察局中正第一分局長陳明志答詢表示，自己有向和眾診所勸說民眾觀感不佳一事，但對方並未答應協調，針對騎樓用途核准，後續會嚴加審查，目前警方已處理診所相關8件糾紛案。
台北市衛生局長黃世傑則說，和眾診所共有12名醫診，11月19日的疫苗量已降至300多劑。
柯文哲則認為，這間診所規模和疫苗量不太合理，後續會查查看為何會打這麼多劑疫苗。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言