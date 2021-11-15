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樂當科技農 金山民眾學習製作聊天機器人

觀天下 / 記者廖品涵／金山報導
新北市農村再生社區的進修研習課程，講師教大家當一位可以專心務農，也可以透過線上行銷的科技農。 圖／紅樹林有線電視提供
新北市農村再生社區的進修研習課程，講師教大家當一位可以專心務農，也可以透過線上行銷的科技農。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市農村再生社區的進修研習課程，講師教大家當一位可以專心務農，也可以透過線上行銷的科技農，製作專屬於社區或是自家農場的聊天機器人，透過通訊軟體與客戶端互動，也藉此推廣農村與農作物。

講師徐郁涵指出，這堂課中有來自新北不同農村再生社區的成員，以上課地點六三社區為聊天機器人的製作範本，製作社區中，景點介紹包括了美人山腳下、清水溪以及水水田莊老榕樹，還有社區友善農作的推動成果，在人手一機大家都在使用社交通訊軟體的時代中，培養農再成員擁有科技行銷的能力。

六三社區發展協會榮譽理事長鐘鼎平表示，有了聊天機器人，農夫就可以透過機器人，讓民眾想要了解的普遍訊息傳遞，需要透過通話詢問的訊息就可以減少許多，有了更多專心務農的時間，還可以透過通訊軟體一邊行銷社區、一邊行銷農特產品，有了科技的幫助，讓小農、農再社區的推廣行銷更進步。

農村再生 社交

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