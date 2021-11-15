觀天下有線捐年菜 助華山獨居長輩過好年

為了響應華山基金會為獨居老人送年菜活動，觀天下有線電視公司千里傳愛一線牽，今(15)日，將愛心送到汐止的華山基金會，認購愛心年菜，希望能拋磚引玉，讓更多企業加入捐贈行列，給獨居長輩過好年。

觀天下有線電視公司經理陳文龍表示，華山基金會長期以來關懷弱勢及獨居老人，這次捐贈年菜最主要是今年因為疫情的關係，許多社福團體的捐款收入都比較少，所以，希望透過捐年菜的活動，?磚引玉，希望有更多人一起加入捐愛心年菜，讓獨居長輩在過年也能感受到社區滿滿的溫暖。

華山基金會在每年的農曆過年前，都會贈送年菜給服務的獨居長輩，一份年菜700元，華山基金會募愛心年菜活動，從十月份開始，目前認購數還不多，需要更多人的愛心，而今年準備的年菜也相當豐富，有紅豆湯圓、肉鬆、香腸等等，都是在往年送禮後，有再調查老人家喜歡的品項後納入的，對於觀天下有線電視愛心送暖，華山基金會也特地頒發感謝狀表示感謝。

華山基金會基隆新北區市站長顏緹武指出，今天非常感謝觀天下有線電視公司捐助年菜，在地社區老人服務也透過觀天下新聞一起關心在地孤老，那汐止站服務將近百位的長者，也希望這樣的愛心活動能夠繼續延續下去。