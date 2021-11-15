汐止區級防災社區 自強里民模擬災害應變

汐止區自強里今年獲選為區級防災社區，邀請專業講師針對災害環境診斷、防災技能訓練等等進行實際教導，而在經過三堂課後，今(15)日也進行防災演練，透過模擬災害發生時，該如何應變，里民說收獲很多。

汐止區長陳健民指出，今天是自強里防災社區演練，防災社區是新北市政府這幾年很重要的政策，汐止區每年都會挑一個里參加，透過防災社區組織的成立，讓里民知道當災害來臨時，各里是有一個組織可以協助大家，當真正需要的時候，包括公部門、消防都能夠做結合，讓可能的災害降到最低。

今年就選中了位在新興路、水源路一帶的自強里，安排為期四週的課程，第一堂教的是災害環境診斷及防災對策、第二堂則是成立防救災組織，至於第三堂學的是救災技能訓練也就是ＣＰＲ，上完後就安排實際操作，防災演練，這次設定的情境是海上颱風警報發布，市府及公所分別為災害應變中心二級開設，里長也廣播請大家做好防颱準備，透過四堂課以及實際演練，里民說，更了解住家附近的災害環境，對於如果真的有災害發生時，也不會手忙腳亂。

自強里長康金龍表示，今年很高興公所能夠選中自強里為自主防災社區，邀請專業講師，教導里民如何防災、救災、還有應變，另外，也教導CPR，其中像是發生土石流、積淹水等災害時，里民就可以從這四堂課學的去應變，真的收獲很多。