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平菁舊橋老舊且人車爭道 新北市府花巨資改建

觀天下 / 記者李嘉文／平溪報導
平溪區的舊平菁橋非常狹窄，經常人車爭道，新北市政府就斥資7126萬元拆除舊橋並改建。 圖／觀天下有線電視提供
平溪區的舊平菁橋非常狹窄，經常人車爭道，新北市政府就斥資7126萬元拆除舊橋並改建。 圖／觀天下有線電視提供

平溪區的舊平菁橋從民國55年建造至今，多年的使用橋梁的承載能力和耐重強度已經逐漸不足，且橋面非常狹窄，一邊沒有人行道，經常發生人車爭道的情形，大量的遊客來訪，也常因為車輛多或是公車停靠導致車流回堵，新北市政府就斥資7126萬元拆除舊橋並改建。

目前預定明年2月開始舊橋的拆橋作業，拆橋前在另一向的橋將設置臨時號誌，到時車輛通行需得依照號誌單線雙向通車，請民眾注意，市府也有規劃替代道路並加強標示，遇到封路施工時請民眾行駛替代道路，另外也有設置臨時公車停靠站，不影響民眾的使用。

新北市長侯友宜表示，平菁橋位於平溪區菁桐老街旁，是菁桐地區主要交通動脈，舊橋因單側人行道及橋面狹窄問題，造成當地居民通行不便，且新舊兩橋的Y型設計，每逢假日大型遊覽車、公車停等時，時常有車流回堵情形，因此市府自103年便積極規畫改建工程，在中央的補助下，今日順利開工。

市議員林裔綺表示，經過多年的努力，舊平菁橋將在今年11月功成身退，新橋工程預計明年9月份完工，未來橋面的面積也將從4.3公尺拓寬為7公尺，也會有2.1公尺的人行步道，讓在地民眾和遊客通行能更安全。

之前的平菁橋新舊兩座橋成Y字型，改建後將變成一條筆直的新橋，橋面也將拓寬為7米，預計明年9月完工，到時將可讓車輛行駛更安全，也增加了人行空間，還有解決公車回堵問題，也會將在地特色融入橋面護欄，提供一條安全、便利又美觀的平菁橋。

人行道 公車

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