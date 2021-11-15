永和大陳社區都更難 議員盼市府展現魄力也提供彈性

永和大陳社區5、6、7單元都更今簽約，引發各界對當地都更關注，在地藍綠議員都說永和都更非常急迫，新北市議員連斐璠認為政府應該拿出魄力執行，才能順利推展都更；新北市議員羅文崇則說，市府在法規上應該要有更多彈性，並有相關措施吸引，才能讓都更案較容易談成。

新北永和大陳社區都更推動多年，2單元在去年完工，新北市府今日與建商簽約推動5、6、7單元簽約，預計將興建3700戶，成為永和都更的重要里程碑，市府未來也會持續推動1、3、4單元。

連斐璠表示，這次5、6、7單元建商已經簽約，但後續還有整合問題，像之前2單元整合就花了4至5年；未來1、3、4單元則由新北市住都中心先整合到一定程度，再徵選出資人，其中3單元整合已達九成以上，蓋起來說不定會比5、6、7單元還要快。

連斐璠指出，永和很多高屋齡房子，且有增建或區隔套房出租等，對居住安全及治安都是威脅，有急迫都更需求，而當地主要都更瓶頸是難以整合一樓商店、頂樓加蓋住戶，且許多房屋產權複雜，但目前中央法規已可由政府代拆釘子戶，因此都更成功關鍵還是在政府是否願意拿出魄力執行。

羅文崇也說，永和都更議題是新北各區中最有急迫性的，當地房屋中有很多早期建物與新建物混雜的情況，而先前大陳社區2單元成功都更，其實效果不錯，居住及環境都提升，但後續其他單元招標卻不太順利，主要還是法規關係讓廠商退卻。

羅文崇認為，這次簽約起到示範性效果，但是新北城鄉局在法規上應該要有更彈性的空間，才比較容易讓都更談成，比如一些多出來的容積率可以回饋給原地主等，吸引地主參與；呼籲市府不單是「把關」的角色，更多是「協助」的角色，才能有利於永和的都更順利推展。