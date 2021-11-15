快訊

港人來台定居連「5年破千人」 偏好兩種地方購屋

永和大陳社區都更難 議員盼市府展現魄力也提供彈性

聯合報 / 記者李成蔭張睿廷／新北即時報導
新北永和大陳社區都更推動多年，2單元在去年完工，新北市府今日與建商簽約推動5、6、7單元簽約，預計將興建3700戶，成為永和都更的重要里程碑，市府未來也會持續推動1、3、4單元。記者張睿廷／攝影
新北永和大陳社區都更推動多年，2單元在去年完工，新北市府今日與建商簽約推動5、6、7單元簽約，預計將興建3700戶，成為永和都更的重要里程碑，市府未來也會持續推動1、3、4單元。記者張睿廷／攝影

永和大陳社區5、6、7單元都更今簽約，引發各界對當地都更關注，在地藍綠議員都說永和都更非常急迫，新北市議員連斐璠認為政府應該拿出魄力執行，才能順利推展都更；新北市議員羅文崇則說，市府在法規上應該要有更多彈性，並有相關措施吸引，才能讓都更案較容易談成。

新北永和大陳社區都更推動多年，2單元在去年完工，新北市府今日與建商簽約推動5、6、7單元簽約，預計將興建3700戶，成為永和都更的重要里程碑，市府未來也會持續推動1、3、4單元。

連斐璠表示，這次5、6、7單元建商已經簽約，但後續還有整合問題，像之前2單元整合就花了4至5年；未來1、3、4單元則由新北市住都中心先整合到一定程度，再徵選出資人，其中3單元整合已達九成以上，蓋起來說不定會比5、6、7單元還要快。

連斐璠指出，永和很多高屋齡房子，且有增建或區隔套房出租等，對居住安全及治安都是威脅，有急迫都更需求，而當地主要都更瓶頸是難以整合一樓商店、頂樓加蓋住戶，且許多房屋產權複雜，但目前中央法規已可由政府代拆釘子戶，因此都更成功關鍵還是在政府是否願意拿出魄力執行。

羅文崇也說，永和都更議題是新北各區中最有急迫性的，當地房屋中有很多早期建物與新建物混雜的情況，而先前大陳社區2單元成功都更，其實效果不錯，居住及環境都提升，但後續其他單元招標卻不太順利，主要還是法規關係讓廠商退卻。

羅文崇認為，這次簽約起到示範性效果，但是新北城鄉局在法規上應該要有更彈性的空間，才比較容易讓都更談成，比如一些多出來的容積率可以回饋給原地主等，吸引地主參與；呼籲市府不單是「把關」的角色，更多是「協助」的角色，才能有利於永和的都更順利推展。

都更 羅文崇

延伸閱讀

永和大陳社區公辦都更單元3招商 明年底動工

永和大陳社區單元5、6、7都更簽約 將興建3700戶

不走猛男路線 似顏繪月曆「新北12少」亮相

永和大陳社區單元5、6、7公辦都更簽約 單坪上看80萬

相關新聞

北市今發放1500元敬老儲值金 22位長者靠卡失敗

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，卻傳出有22位民眾靠卡失敗。議員楊靜宇批評「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本...

永和大陳社區都更難 議員盼市府展現魄力也提供彈性

永和大陳社區5、6、7單元都更今簽約，引發各界對當地都更關注，在地藍綠議員都說永和都更非常急迫，新北市議員連斐璠認為政府...

柯文哲強力反酒駕 議員轟五大局處酒駕豬隊友多

台北市長柯文哲強力宣導反酒駕，並曾在臉書寫到「酒駕肇事幾乎等同隨機殺人，許多家庭因此破碎」，不過議員潘懷宗今天質疑，柯文...

婦買平板怕被罵　異想天開報拾得遺失物竟被貪警A走

新北市一名洪姓婦人唯恐遭丈夫罵浪費錢，竟異想天開利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，將平板拿到中和警分局謊報...

民眾市政參觀「跑千里吃便當」 柯文哲：一周內研議增加地點

台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，議員楊靜宇指出，北市提供市民市政參觀活動，但卻未備妥用餐地點，導致民眾必須「跑千里...

永和大陳社區公辦都更單元3招商 明年底動工

新北市永和大陳社區環境老舊，市府希望藉由都更改變當地環境，但地方民眾對都更分配比例有所疑慮，也擔心都更時期的搬遷問題，案...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。