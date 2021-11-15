柯文哲強力反酒駕 議員轟五大局處酒駕豬隊友多

台北市長柯文哲強力宣導反酒駕，並曾在臉書寫到「酒駕肇事幾乎等同隨機殺人，許多家庭因此破碎」，不過議員潘懷宗今天質疑，柯文哲反酒駕，市府局處員工卻猛扯後腿，根據北市人事處統計，台北市近5年，有12個一級機關59位員工曾因酒駕受懲處，其中又以警察局26人、環保局18人為柯市府最大豬隊友。柯文哲回應，執法人員酒駕，甚至有同仁拒絕酒測，這相當不好，但其實會罰很重。警察局長楊源明表示，將內部檢討。

議員調閱交通大隊數據，台北市酒駕總件數從2018年的1萬2692件，逐年降低至去年4465件，違規件數減少過半，但看似成效好，但平均每天被逮到的酒駕案件仍有12件，更不用說，未被取締的黑數，隨時可能危害你我家人的安全；甚至議員質疑，雖然取締案件明顯降低，但酒駕肇事卻未有顯著減少，近5年仍發生399件酒駕肇事，造成9位民眾死亡。

另外，潘懷宗也質疑，市府對酒駕員工的懲處比中央嚴格，但員工酒駕情形卻始終無法「清零」，北市人事處近5年就有12個一級機關(含所屬)59位員工曾因酒駕遭受懲處，甚至今年1至10月，警察局就發生1件酒駕及2件酒駕拒測，質疑「取締酒駕的警察局，卻成了北市府酒駕最大宗？」

尤其柯市長於2015年時指示，北市聯合醫院應以醫療角度面對重覆酒駕問題，但近5年來，市府因酒駕遭懲處的員工中就有6名是酒駕累犯，根本是扯柯市府政策後腿。

對於市府局處同仁酒駕，柯文哲表示，執法人員酒駕拒測不好，但其實會罰很重。楊源明說，會做內部檢討，拒測同仁皆比照酒駕來嚴懲，而且有行政處罰，並改調其他服務地區。