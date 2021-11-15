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婦買平板怕被罵　異想天開報拾得遺失物竟被貪警A走

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導
監視畫面拍下陳員將平板從家中帶回警分局，新北地檢署依貪汙治罪條例將他起訴。記者柯毓庭／翻攝
監視畫面拍下陳員將平板從家中帶回警分局，新北地檢署依貪汙治罪條例將他起訴。記者柯毓庭／翻攝

新北市一名洪姓婦人唯恐遭丈夫罵浪費錢，竟異想天開利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，將平板拿到中和警分局謊報拾得遺失物，未料承辦拾得遺失物的陳姓員警見到全新平板竟起貪念，將平板占為己有後造假公文，洪婦見到平板被領走驚訝聯繫陳員同事才讓案件曝光，新北地檢署依貪汙治罪條例將陳員起訴，並念在陳員坦承犯行、繳回證據，請法院減輕其刑。

陳員隸屬保安警察第一總隊第一大隊員警，去年8月起被警政署分派支援新北市中和警分局偵查隊，今年4月起負責協助黃姓同事處理拾得遺失物業務。今年6月11日，洪婦與姊妹淘去中和好市多逛街，忍不住借姊妹淘信用卡刷了一台平板，但洪婦怕被丈夫指責浪費錢，便異想天開，將全新平板拿到派出所謊報遺失，想利用拾得遺失物半年後未領取便可歸屬拾得人的規定，在半年後拿回平板。

未料遺失物送到偵查隊後，負責處理的陳員見平板全新未拆封起貪念，6月16日創建公文謊報平板電腦已由遺失者領回，同時發文通知洪婦，並在下班後將平板帶回家。

洪婦接到公文通知後，發現自己的平板竟被人領走，便致電陳員的黃姓同事詢問，黃又問陳員「怎麼回事｣，陳員才驚覺東窗事發，趕緊將平板電腦帶回分局，以分局信封重新裝訂，並寫上編號，佯裝是從保管室取出，通知洪婦領回，但分局調閱監視畫面，發現平板是陳員從家中帶來，自清將陳員依貪汙治罪條例法辦。

檢方認為，陳員雖因一時失慮侵占平板電腦，但平板未拆封，且價值五萬元以下，情節還算輕微，且陳員在犯後坦承全部犯行，又自動繳回犯罪所得，並因過錯於今年7月主動離職，依貪汙治罪條例將陳員起訴，但請求法院減輕其刑。

貪汙

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