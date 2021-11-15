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民眾市政參觀「跑千里吃便當」 柯文哲：一周內研議增加地點

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，議員楊靜宇指出，北市提供市民市政參觀活動，但卻未備妥用餐地點，導致民眾必須「跑千里吃便當」。圖／摘自直播
台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，議員楊靜宇指出，北市提供市民市政參觀活動，但卻未備妥用餐地點，導致民眾必須「跑千里吃便當」。圖／摘自直播

台北市長柯文哲今赴議會進行市政總質詢，議員楊靜宇指出，北市提供市民市政參觀活動，但卻未備妥用餐地點，導致民眾必須「跑千里吃便當」，由中正區特別繞至士林區吃便當，餐後還要趕赴新北市的三峽老街，讓他批評吃個便當還要繞來繞去，根本是浪費民眾的時間，柯文哲允諾在一周內邀集各局處研議增加用餐地點。

台北市為了讓市民認識及體驗各項施政成果，並促進觀光產業發展，舉辦市政參觀活動。楊靜宇指出，市政參觀可供中午用餐的地點，僅僅只有關渡美食廣場、士林兒童新樂園、木柵動物園及南港茶葉製造示範廠等四個地方，因此發生「跑千里吃便當」的荒誕情事。

楊靜宇表示，例如，上午參觀中正區的自來水博物館後，因附近無用餐去處，必須大費周章地驅車跑到士林區的兒童新樂園用餐，再馬不停蹄地前往新北市的三峽老街參觀；又例如上午參觀翡翠水庫後，更要千迢迢跑到關渡美食廣場用餐，再急切趕赴下一個參觀景點。他批評，吃個便當還要這樣繞來繞去，根本是浪費民眾的時間，在車上遊大街。

另外，5月受疫情大爆發波及，除了市政參觀外，還有提供北市年滿65歲的銀髮長者免費一日城市觀光旅遊的「長青樂活遊台北」也無法順利出團。

楊靜宇表示，目前市政參觀尚有119輛趟未出車；長青樂活更多達257輛未出車，受限於活動期限只到12月15日止，且每週周參觀日只有星期二、三、四、五等4天，根本無法全數出團，市民抱怨「看得到，吃不到」，影響人數多達1萬5040人。

觀傳局長劉奕霆表示，受疫情影響今年只有短暫出車，導致有的場地已有其他人使用，將再尋找能夠就地用餐的場地；另外，預算執行僅到12月15日為止，有的場地又遇公投選舉籌備，難以天天出車。

柯文哲表示，要先解決吃飯地點的問題，允諾在一周內邀集各局處研議增加用餐地點，至於，近400輛未出車車次再看能不能保留至明年。

便當 柯文哲

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