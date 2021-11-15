永和大陳社區公辦都更單元3招商 明年底動工

新北市永和大陳社區環境老舊，市府希望藉由都更改變當地環境，但地方民眾對都更分配比例有所疑慮，也擔心都更時期的搬遷問題，案子延宕多年。新北市府住都中心今年初在當地成立「推陳出新」站點執行整合，推動單元1、3、4公辦都更，除舉辦多場說明會，還挨家挨戶拜訪，其中，單元3已獲得94%同意書，近日已公開招商，預計明年底動工，2026年完工。

永和大陳社區已有數十年歷史，面積約8.2公頃，共分為7個單元，住戶約1500 戶，大多為國共內戰時撤退來台的軍眷，社區環境老舊、髒亂，還有許多違建。市府坦言，剛開始推動都更時，的確遇到許多反彈，所以他們決定在大陳社區設置「推陳出新」站點，派專人在社區內與民眾溝通、整合，讓居民了解都更的目的及優點，成功說服許多民眾表示願意參與都更。

住戶陳小姐提到，以前有許多人來找她談過都更，但每次都是講講而已，從來沒有一次成真，自己都已經不想理這些人了，不過住都中心組長李旻嬡三番兩次敲門來拜訪，讓她相信政府的決心，簽署同意書。

另一名住戶林奶奶說，自己年事已高，行動不便，但都更至少要3、4年，擔憂到時候的搬遷問題，所以才不希望都更；住戶陳先生則說，自己也想都更，但對於分配比例仍有疑慮，所以才遲遲沒有簽署同意書。

李旻嬡表示，市府為推動都更，會與建商合作推出配套措施，包括租金補貼、申請社宅等。他們已允諾會協助林奶奶申請社會住宅，她聽完後也安心許多，答應簽下同意書。至於分配比例部分，目前全案規畫是比照單元2「勝開大地」來做分配，大部分居民都可以接受。

新北市住都中心組長李敦怡指出，市府從今年3月開始整合單元3，僅花了半年多就獲得94%的同意書，主要原因除同仁積極拜訪居民外，去年完工的單元2「勝開大地」也幫助甚多。許多居民看到50年老房子都更後變成這麼雄偉的建築，都開始對自己的房子產生夢想藍圖，對都更案展露出極高興趣，有了成功案例來帶動，都更整合也變得更加容易。