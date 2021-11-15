捷運江子翠3號出口電扶梯改雙向 本周三重新啟用

因應高齡化社會並提供更高品質及貼心的搭乘環境，北市捷運局針對已營運初期路網各車站出入口提出改善計畫，板南線江子翠站3號出入口已將原單向電扶梯改為雙向，並從11月17日起重新啟用，目前總計已改善44部電扶梯，預計整個捷運初期路網電扶梯、電梯中期改善工程於明年9月底全部完工。

捷運局表示，台北捷運每日運量近200萬餘人次，車站出入口暫時封閉對通勤民眾確實造成不便，但電扶梯改善不同於一般捷運工程，整體工序繁瑣、耗時。

除了既有電扶梯級樓梯拆除、電扶梯機坑敲除及新設、新設電扶梯安裝及測試、電纜線拉設等工作，僅能在有限的施工用地中進行外，為兼顧民眾需求及避免原有捷運出入口結構，部分作業還須靠人力敲除、搬運。

捷運局表示，為兼顧民眾需求及營運安全，受限於同一捷運車站無法同時封閉2個出入口安全考量下，需分階段進行改善施工，目前已完成44部電扶梯改善工程。

捷運局表示，整個捷運初期路網電扶梯、電梯中期改善工程，預計在明年9月底全部改善，總計有16站、23處出入口及4處站內月台，共62部電扶梯及1部電梯將改善。