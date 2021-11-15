北市敬老卡今嗶儲值金 長輩嗶無1500元、系統卡狀況多

台北市長柯文哲日前宣布，北市長者、身心障礙者今天起，可拿敬老卡、愛心卡到四大超商、美聯社嗶卡，將自動儲值1500元，不過今天許多長者拿敬老卡嗶卡卻狀況多，有20多位長輩嗶卡卻無儲值金，上午系統還卡卡。社會局坦言，有22張卡發生卡號原始資料錯置，嗶不出來，上午也瞬間流量爆增，發生20至30分鐘當機，截至下午三點左右，1999進線有191通抱怨電話。

台北市長柯文哲說，系統大規模還是會踢到鐵板，上次熊好券系統卡，也寫了檢討報告，儘管大方向對，但過程還是會有做不好的地方，還是要勇於嘗試、勇於創新。

先前受疫情三級警戒影響，台北市長者與身心障礙者於警戒期間沒出門使用敬老卡與愛心卡點數，柯文哲宣布，11月15日起，長者、身心障礙者持敬老卡、愛心卡嗶卡，將自動儲值1500元，不過上午發生有長者嗶卡無儲值，系統也卡卡。

周榆修說，昨天晚上12點開始，已經有長輩開始詢問，的確有一些小小狀況，包括發生卡號原始資料數字錯置，結果嗶不出來儲值金，上午也瞬間流量爆增，1999進線191通抱怨電話。

議員潘懷宗質詢，從先前熊好券發生當機，北市府應該預先演練，周榆修表示，今天上午已經解決瞬間流量問題，主機的系統卡問題已經排除，目前已經給民政系統QA，今天晚上將再開檢討會議，將檢討解決欄位錯置的部分，目前統計有22筆此問題，已經與悠遊卡討論，若是補卡，三天之後還是可以靠卡，保證不會影響大家靠卡的權益，45天內都可靠卡。

市長柯文哲表示，台北市推動無現金交易還是發展的目標，大規模上路還是會踢到鐵板，上次熊好券也有檢討報告，也會對外公開，大方向對，但過程會有做不好的，政府還是要勇於嘗試、勇於創新。