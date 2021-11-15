快訊

春節返國混打疫苗也可「7+7」 莊人祥：只要提出證明即可

北市今發放1500元敬老儲值金 22位長者靠卡失敗

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
北市今發放1500元敬老愛心儲值金。圖為敬老卡示意圖。圖／台北市政府提供
北市今發放1500元敬老愛心儲值金。圖為敬老卡示意圖。圖／台北市政府提供

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，卻傳出有22位民眾靠卡失敗。議員楊靜宇批評「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本市府的美意，卻變成民眾抱怨的對象。社會局長周榆修表示，已將遺漏卡號的名單送至悠遊卡公司，民眾可於3天後再次靠卡。

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到4大超商及美廉社收銀機靠卡領取，「嗶一下」就有儲值金會存入卡裡。但議員楊靜宇指出，士林區百齡里長陳請有里民已將悠遊卡辦理展期手續，但過卡後卻未獲得儲值金，導致里民非常緊張，目前已有3位里民向該名里長反應。

周榆修表示，今早有出現瞬間流量暴增，悠遊卡公司已於30分鐘處理完成；另外，有的民眾靠卡失敗，由於此次是社會局將有效卡名單提供給悠遊卡公司，在資格比對時有所遺漏，初步了瞭解有22位民眾靠卡失敗，已將遺漏卡號的名單送至悠遊卡公司，民眾可於3天後再次靠卡。

楊靜宇批評，有長輩展期後還跑了2家超商，都沒有得到儲值金，如今民眾需要在3天後靠卡，「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本市府的美意，卻變成民眾抱怨的對象。周榆修表示歉意，並允諾儘快將疏漏卡號補上，並每天舉行檢討會議。

悠遊卡

延伸閱讀

防疫旅館檢疫改7+7 柯文哲：北市SOP要再重寫了

影／購AZ即期理由白痴?柯文哲嗆莊人祥智商不到70

北市走入高齡化 日照中心候補人數529人

青少年飛踢重摔西門町街友 社會局怒：嚴厲譴責

相關新聞

北市今發放1500元敬老儲值金 22位長者靠卡失敗

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，卻傳出有22位民眾靠卡失敗。議員楊靜宇批評「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本...

投票還能抽獎 新北市圖「參與式預算」首辦線上投票

為讓更多市民參與，新北市立圖書館今年參與式預算「圖書館ONLINE」，邀請提案者發想運用線上服務，讓讀者不出門也能在家進...

治安功臣！資深民防人員受獎 侯友宜感謝他們無怨付出

新北市有你們真好！治安維護除了靠警察，幕後還有一群默默付出的民防義警，新北市長侯友宜今日出席新北市警局110年度資深民防...

資訊界奧斯卡WITSA卓越獎 北市大數據疫調酷課雲雙首獎

世界資訊科技大會（WCIT）全球資通訊科技卓越獎 (WITSA 2021 ICT Excellence Award)，向...

紓解內科壅塞 大港墘停車場啟用 將取消路邊車格增車道

台北市長柯文哲曾說「內湖交通沒救了」，為了紓解內科越來越多的上班人潮，位於內科之心旁的「大港墘公園地下停車場」正式啟用，...

不走猛男路線 似顏繪月曆「新北12少」亮相

新北環保局今日舉辦「2022新北12少月曆發表會」，集結局內年輕的12位同仁，組成新北12少，並與輔大應用美術系合作，月...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。