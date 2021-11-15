北市今發放1500元敬老儲值金 22位長者靠卡失敗

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，卻傳出有22位民眾靠卡失敗。議員楊靜宇批評「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本市府的美意，卻變成民眾抱怨的對象。社會局長周榆修表示，已將遺漏卡號的名單送至悠遊卡公司，民眾可於3天後再次靠卡。

北市今發放1500元敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到4大超商及美廉社收銀機靠卡領取，「嗶一下」就有儲值金會存入卡裡。但議員楊靜宇指出，士林區百齡里長陳請有里民已將悠遊卡辦理展期手續，但過卡後卻未獲得儲值金，導致里民非常緊張，目前已有3位里民向該名里長反應。

周榆修表示，今早有出現瞬間流量暴增，悠遊卡公司已於30分鐘處理完成；另外，有的民眾靠卡失敗，由於此次是社會局將有效卡名單提供給悠遊卡公司，在資格比對時有所遺漏，初步了瞭解有22位民眾靠卡失敗，已將遺漏卡號的名單送至悠遊卡公司，民眾可於3天後再次靠卡。

楊靜宇批評，有長輩展期後還跑了2家超商，都沒有得到儲值金，如今民眾需要在3天後靠卡，「70多歲你要他跑2趟」，他認為，別讓原本市府的美意，卻變成民眾抱怨的對象。周榆修表示歉意，並允諾儘快將疏漏卡號補上，並每天舉行檢討會議。