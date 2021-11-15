投票還能抽獎 新北市圖「參與式預算」首辦線上投票

為讓更多市民參與，新北市立圖書館今年參與式預算「圖書館ONLINE」，邀請提案者發想運用線上服務，讓讀者不出門也能在家進行閱讀活動，今年共收到19件提案，即日起開放市民進行線上投票，只要在12月15日前透過網路投票，還能抽超商300元禮券。

新北市立圖書館表示，今年共有19件提案，包括結合閱讀與感官互動的「五感體驗箱」、不出門也能跟著世界旅人閱讀旅行的「沙發客來上課」、不一樣的「google earth文學體驗」等；後疫情時代的療癒提案，如結合書目療法的療癒線上互動式展覽、學習自處、紓壓的「閱讀處方箋」線上讀書會、以及書本專屬的共讀聊天室等；另外，高齡化趨勢下，還有搭配長照2.0的高齡者社會參與、以及延緩老化、失智的銀髮健康學習及閱讀活動等。

參與式預算即日起至12月15日，開放網路投票。市民只要點選投票系統，或使用QRcode進入頁面，每人3票24小時皆可上網輕鬆投票，投票成功後還可參加抽獎活動，有機會獲得價值300元的超商禮券，即日起至12月15日止，民眾可到「新北市政府公民參與網路投票系統」進行投票。