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治安功臣！資深民防人員受獎 侯友宜感謝他們無怨付出
新北市有你們真好！治安維護除了靠警察，幕後還有一群默默付出的民防義警，新北市長侯友宜今日出席新北市警局110年度資深民防人員表揚大會，頒發感謝狀給308位服務20年以上的民防、義警、義交及義刑，侯讚揚他們是「推動市政工作的幕後功臣」；在土城擔任義警的林麗華受獎時表示，曾協助警察抓搶匪，減少犯罪讓她很有成就感。
每一位受獎者都披著「資深民防人員」的彩帶，上台跟侯友宜合影留念。侯友宜說，新北市幅員遼闊、人口超過400萬，勤務繁重，感謝這群服務逾20年的協勤夥伴，犧牲自我休息時間無怨付出，共同守護新北市治安。
在土城分局擔任義警副中隊長的鄭瑞香說，因為孩子都長大了又曾接過詐騙電話，想幫助民眾選擇加入義警；從事義刑30年的陳建雄則是有感於詐騙車手橫行所以加入義刑，常協助板橋分局偵查隊打擊犯罪。
在土城分局擔任義警的林麗華回憶有一次轄內發生搶案，她研判歹徒還會再犯案，自告奮勇背著包包遊走在市場，雖然當下搶匪沒出現，但過沒幾日警察還是成功抓到，讓她很有成就感。
從事義交20年、本業是計程車司機的黃志傑，總在早上7時到9時協助樹林分局在柑園二橋指揮交通，不只如此，他說，如果開車時在路上發現車禍，會透過義交群組即時通報警方。
在新店分局擔任義警的黃淑美早上常在國小周邊守護兒童安全，若看到有家長為了方便違規停車，會主動上前勸導，她認為義警非常有意義，會繼續做下去。
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