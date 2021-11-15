資訊界奧斯卡WITSA卓越獎 北市大數據疫調酷課雲雙首獎

世界資訊科技大會（WCIT）全球資通訊科技卓越獎 (WITSA 2021 ICT Excellence Award)，向來有「資通訊界奧斯卡獎」美稱，今年來自全球115件提案，11月13日於孟加拉達卡市的2021世界資訊科技大會，由主席Yannis Sirros頒佈ICT Excellence Award得獎名單，台北市摘下政府類雙首獎，分別由資訊局「大數據疫調專案」取得傑出醫療應用首獎，及教育局「酷課雲( Taipei CooC Cloud)」拿下傑出數位教育學習首獎，首獎數為全球之冠，超越新加坡與香港。

世界資訊科技暨服務業聯盟(WITSA)為聯合國轄下之非政府組織之一，也是全球最大的資訊科技服務產業組織，會員來自全球五大洲超過80個國家的資訊與通訊同業團體。其所舉辦的世界資訊科技大會(World Congress on Information Technology, WCIT)，被譽為資通訊界奧林匹克大會，大會所頒發的「全球資通訊科技應用傑出貢獻獎Global ICT Excellence Awards」，也是每年公私部門為獲取國際認可的兵家之地。

北市資訊局長呂新科表示「大數據疫調分析專案」能獲得傑出醫療應用獎的殊榮，主要歸功於台北市防疫團隊的整合協作及科技輔助防疫的創新應用。台北大數據中心（Taipei Urban Intelligence Center, TUIC）任務為統合都市運行資料與循證分析，但由於全球面對嚴峻疫情，在市長柯文哲指示下，專案成立COVID-19疫情儀表板小組支援防疫工作，讓防疫小組能透過數據分析及視覺化方式展示各種數值關聯。

呂新科表示，透過大數據疫調分析，將以綜觀全市的視野，統整疫情即時資料、防疫物資庫存與公有場館人流等相關數據，將地理空間資訊與各不同維度的業務資料套疊綜整後，進而展開多樣態的資料內涵及決策視野，以直觀的視覺化資訊儀表板來提供市府決策團隊快速掌握疫情發展的脈動，透過資料驅動的城市治理，達成防疫的精確管理，讓科技輔助防疫再升級。

資訊局表示，北市近年來積極推動數據驅動的城市治理，運用大數據讓城市管理者更全面地調節城市運作，提升跨局處溝通及協作能力。