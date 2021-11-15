紓解內科壅塞 大港墘停車場啟用 將取消路邊車格增車道

台北市長柯文哲曾說「內湖交通沒救了」，為了紓解內科越來越多的上班人潮，位於內科之心旁的「大港墘公園地下停車場」正式啟用，將提供258格汽車、176格機車格位收費停放，甚至停車場啟用之後，也會將路邊停車格轉向路外停放，交通局將於11月23日起，取消洲子街路邊200格汽機車格位，讓洲子街多一線車道，紓解內科上下班的壅塞車流。

對於任期僅剩一年多，內科交通壅塞仍無解，柯文哲致詞時也表示，內湖交通長期都是一個問題，儘管市府這幾年陸陸續續一直在做，也一直改進，但內湖的公司與上班的人越來越多，內湖交通要解決，終極辦法還是只有環狀線、民生汐止線等做下去，將可以有效改善，但現在就是「可以做多少、算多少」，包括港墘路拓寬也會持續做。

柯文哲說，今天啟用的大港墘公園地下停車場共花費6億元興建，耗時2年4個月，先前也因營造物料開始漲，工程一度延遲，現在停車場終於完工啟用，將開放258格汽車格位、176格機車位、及4格大客車格位開放停放，將可有助紓解內湖地區交通。

交通局營運科長羅至浩表示，大港墘公園地下停車場啟用後，11月23日起，交通局將取消洲子街路邊汽機車格位共200格；堤頂大段二段407巷西側、堤頂大段二段407巷20弄西側、瑞光路358巷30弄等，也會實施平日17時至20時的禁止停車管制，盼改善內湖交通。

另外，為落實柯文哲的數位E化，大港墘公園地下停車場則建置各項智慧化停車管理設施，包括電動汽車格位裝置有智慧地鎖，將自動偵測是否為電動汽車，才會將地鎖放下開放停放，避免電動停車格遭一般汽車停放。

柯文哲提到，大港墘公園地下停車場旁邊的T-Hub內科之心，是他任內完成的第一個BOT案，啟用一年多已開始營業，將是內湖的新陳代謝中心，內科目前一年產值多達4兆多，不要幻想一個產品可以一賣40到50年，還是需要不斷創新，尤其內科之心是由工研院經營，等同將竹東的工研院幫到台北，成為工研院台北分院，作為台北ICT產業最重要的育成中心，盼今天的停車場啟用，讓基地工程更加完整，撐住未來內湖30至40年的發展。

停車管理工程處表示，大港墘公園地下停車場將委託民間營運管理，為「內湖科學園區2.0計畫」的亮點之一，也是內科地區工作、遊憩及生活空間再造的重要指標之一。地面層為大港墘公園，於平時提供民眾親子遊玩、休憩與賞景之場所，期許在提供市民優質舒適的交通與停車環境之餘，帶動地方觀光、商業發展。

至於費率，停管處依據「北市公有停車場收費費率自治條例」並參酌鄰近停車場停車費率，訂定費率為小型車周一至周五（上午8點到晚上8點）計時收費新台幣40元；（晚上8點到隔天8點）計時收費新台幣10元，周末例假日收費新台幣20元，小型車全日月票新台幣3000元。