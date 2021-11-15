不走猛男路線 似顏繪月曆「新北12少」亮相

新北環保局今日舉辦「2022新北12少月曆發表會」，集結局內年輕的12位同仁，組成新北12少，並與輔大應用美術系合作，月曆結合似顏繪插畫，宣傳環保少一點的生活指引。環保局表示，目前月曆準備近1萬份，預計以10顆電池供民眾來兌換。

環保局長程大維致詞說，繼2021「新北‧光影」月曆後，第二年推出的環保局月曆，藉由局內年輕同仁，帶出環保生活指引，包括少污染、少剩食、少用電、少一次性、少噪音、少塑膠、少亂丟、少開車、少空污、少用水、少浪費、少包裝等，並結合新北意象、節慶活動分享生活中的環保意識。

環保局秘書徐維遠補充說明，此次月曆邀請輔大應用美術系主任方彩欣擔任設計團隊顧問，帶領該系近年畢業生進行主題繪製。另外，新北12少平均年齡僅21歲，其中最年輕的三峽區清潔隊員陳宇恩才18歲。

陳宇恩說，高一時便發現環保局清潔隊員正在招考，且收入穩定，16歲以上即可參加考試，因此決定投入報名。目前工作內容為消毒工作，包含確診足跡清消、例行性消毒或割草、清溝等工作，同時也感謝有這樣的機會，能在月曆上留下青春的身影。