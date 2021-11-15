永和大陳社區單元5、6、7都更簽約 將興建3700戶
永和大陳社區都更案推動多年，繼去年單元2完工，新北市長侯友宜今天續與建商簽約推動單元5、6、7都更簽約儀式，預定將興建3700戶，成為永和的重要都更案。
新北市政府今天在永平市民活動中心舉辦「永和大陳社區單元5、6、7公辦都更案」簽約典禮，由侯友宜與統一工商綜合開發公司及漢皇開發公司2家建商代表共同完成簽署。
侯友宜致詞表示，這是1955年大陳義胞來台居住地，迄今已近66年，社區老舊且多違章及違占戶，都更案經過多年推動，去年單元2完成都更並交屋。
他表示，大陳社區單元5、6、7都更案面積達3.25公頃，預定將興建3700戶，其中單元7就要蓋1300戶，此案將會是永和地區重要門面，此外，單元3預定明年開工，單元1、4也要加速推動都更。
新北市城鄉發展局長黃國峰表示，更新後將提供沿街性的開放人行空間及街角廣場，並規劃幼兒園、市民活動中心等地方需要的公益空間，希望讓當地居民享受到健全的生活機能及優質環境。
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