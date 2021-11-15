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COVID-19患者受後遺症所苦 北市6醫院設整合門診

中央社 / 台北15日電

許多COVID-19病患解除隔離出院後仍出現焦慮、掉髮等症狀，甚至罹患創傷後壓力症候群。台北市衛生局協調萬芳、台大等6醫院開設整合特別門診，盼協助個案及早回歸正常生活。

台北市衛生局今天舉行視訊記者會，專門委員歐佳齡表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病患在感染4週內屬於急性期，大多數過了4週後就會逐漸好轉、PCR呈現陰性，但約有10％個案在罹病後3個月仍出現持續性症狀，包含呼吸困難、失眠、焦慮、味覺異常和憂鬱等，稱為「COVID-19急性感染後徵候群」。

歐佳齡說，為了協助個案及早恢復身心健康，衛生局協調聯合醫院（含中興、仁愛、和平、忠孝、陽明5個院區）、台大、台北榮總、三總、馬偕、萬芳6家醫院開設「新冠肺炎急性後徵候群特別門診」，提供整合照護服務。

台北市立聯合醫院松德院區醫務長劉興政表示，聯醫8月起開設特別門診後，已服務約100人次，臨床觀察，約有30％個案的焦慮或憂鬱指數非常高，甚至達到創傷後壓力症候群標準，其中又以女性較多，還有很多個案出現皮疹與掉髮等症狀。

台大醫院感染管制中心副主任盤松青說，台大醫院收治共500多名COVID-19患者，其中約有15％個案需要長期追蹤，較常出現的是呼吸道症狀與情緒困擾。由於這是新的疾病，能否完全康復、後遺症會維持多長，各國都還在研究中。

台北榮民總醫院胸腔部主任馮嘉毅指出，COVID-19急性感染後徵候群的臨床症狀不會侷限在胸腔科，而是擴散到全身各系統，北榮的特別門診由胸腔科做第1線評估，接著安排精神科、復健科等專科醫師輪流會診，安排後續治療及轉介。

衛生局 台大醫院 COVID-19

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