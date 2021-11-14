議員揭台北通獲5千萬筆個資 柯文哲允管控使用

台北市議員許淑華日前揭露，資訊局去年斥資千萬元成立大數據中心，今年又花2850萬元擴增規模，且已透過台北通實聯制取得近5000萬筆個資。市長柯文哲承諾，會建立使用的SOP。

民進黨籍台北市議員許淑華11日在市政總質詢上表示，資訊局109年已花費新台幣1330萬元，在市府10樓成立約10坪的「大數據中心」，但在110年的預算中又編列5480萬元，稱是要增設軟硬體設施，實際上卻有2850萬元是要在市府地下1樓蓋183坪的大數據中心。

許淑華質疑，地下1樓正在施工當中，將會成為史上最大規模的「戰情室」，比電視台採訪中心還大，且如果真的要成立大數據中心，大可以直接編列預算，不要用這種偷偷摸摸的方式來偷渡預算。

許淑華進一步表示，民眾註冊台北通APP時須提供姓名、出生年月日、身分證字號等個資，同意聲明中卻包含讓市府分析個資，運用對象甚至擴及與市府有業務往來的機構，讓大數據中心已透過實聯制的理由，收集逾5000萬筆的資料，而這些資料的用途甚至是柯文哲說了算。

資訊局長呂新科說明，台北通實聯制運作與中央相同，只限防疫使用，按規定都須在28天內剔除。至於姓名、出生等資訊，只會用於市政分析，若要給其他局處使用，民眾還要再授權，不是無條件給予。

許淑華指出，民眾真的知道並同意自己的個資、消費行為、移動軌跡、瀏覽紀錄等讓市府處理分析嗎？還是註冊台北通就等於販賣個資給台北市政府？要求柯文哲承諾未來大數據中心所收集分析的個資，不可以出租或出售給非供市政使用，以維護民眾個資安全。

柯文哲回應，公家擁有的資料要轉成商業用途是個大問題，如何去個資化等都是要去面對的，但並不是不能用於出售、出租，而是要有管制措施，將來資料如何使用會再跟民眾報告。

柯文哲坦言，大數據中心的確走在國家法律前面，但只是設立而已，還沒有做任何動作，也不打算做壞事，不會拿去選舉或賣給無關的人，商用就會去個資化。

柯文哲說，市府有一個組織叫資料治理委員會，分成資安、運用及圖資3個部門，其中最重要的功能就是研究個資保護，將會規範拿大數據中心資料的SOP（標準作業程序）。