快訊

回鍋達新任總經理不到半年 胡伯澤辭世享年55歲

中職／超火爆！桃猿霸林爵新莊暴走 遭驅逐後連飆粗話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情衝擊下弱勢更艱辛 創世院籲民眾支持寒士尾牙

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
新店創世院「植物人常年服務暨寒士吃飽30尾牙」活動今年邁入第32年，今年延續去年「送禮到家」形式辦理，要將年禮與應急的祝福紅包親送至植物人及寒士家中。圖／新店創世院提供
新店創世院「植物人常年服務暨寒士吃飽30尾牙」活動今年邁入第32年，今年延續去年「送禮到家」形式辦理，要將年禮與應急的祝福紅包親送至植物人及寒士家中。圖／新店創世院提供

疫情嚴重衝擊民生經濟，讓原本的弱勢更加辛苦，新店創世院有院民母親因行動不便與經濟困頓難以探望女兒，好在有同院家屬協助接送讓母女重逢。新店創世院表示，院民家屬的接送情顯現人間處處有愛，而創世院年度送禮給植物人及寒士也邁入第32年，呼籲企業及民眾能一起支持，助弱勢溫暖過好年。

國內本土疫情在今年五月大爆發，改變人們日常生活，尤其嚴重衝擊經濟，許多勞工被迫放無薪假，甚至許多傳統老店相繼歇業，一些社會上弱勢的生活更是遭受到嚴重影響。

新店創世院指出，院民小雯（化名）的母親潘女士，就因疫情相當痛苦，原本可以天天到院探視女兒，後來只能透過視訊關懷；即便現在疫情趨緩，潘女士因行動不便、家中經濟困頓，仍難探望女兒，日日焦心不已，期待能有貴人相助。

新店創世院表示，好在有同為創世新店院民家屬的陳先生，近日在得知潘女士思念女兒卻不便於行，主動表示願意擔任「擺渡人」，讓潘女士母女終可重逢。陳先生的溫馨接送情，也顯現人間處處有愛，舉手之勞卻有大大功德。　

新店創世院補充，陳先生的兒子在國二時因病成為植物人，因此他深刻體會照顧身障者的諸多不便，毅然轉職為無障礙計程車司機，協助有需要的家庭。

新店創世院強調，今年疫情影響下，許多原本就艱辛的弱勢家庭更加辛苦，期盼社會大眾能在紛擾的日子裡能給弱勢愛與希望。新店創世院「植物人常年服務暨寒士吃飽30尾牙」活動今年邁入第32年，今年延續去年「送禮到家」形式辦理，要將年禮與應急的祝福紅包親送至植物人及寒士家中，邀請企業及民眾支持，助弱勢溫暖過好年。

院民小雯（左）的母親潘女士（右）因行動不便、家中經濟困頓，難以探望女兒，好在有同為創世新店院民家屬的陳先生主動表示願意擔任「擺渡人」，讓潘女士母女終可重逢。圖／新店創世院提供
院民小雯（左）的母親潘女士（右）因行動不便、家中經濟困頓，難以探望女兒，好在有同為創世新店院民家屬的陳先生主動表示願意擔任「擺渡人」，讓潘女士母女終可重逢。圖／新店創世院提供

疫情 植物人

延伸閱讀

限時14天「比薩買1送3」！必勝客「金門店」正式開幕

新店瑠公圳賣地案 居民興訟盼撤銷免迫遷

漏尿做陰道修補竟成植物人 醫師同時麻醉又手術遭起訴

新店環河路銑鋪期間將封閉　工程用料升級盼提升耐用度

相關新聞

取締2次記1嘉獎！北市警3個月開2054罰單 議員批荒謬

我國今年5月本土疫情爆發，北市議員王浩發現，北市警為鼓勵警員加強取締違反防疫規定相關案件，祭出取締2次記嘉獎1次措施，導...

影響53萬人！YouBike暫停營運長達303天 北市承諾訂SOP

返家最後一哩路成空談！北市議員戴錫欽發現，北市YouBike1.0從2018年起共有81站因施工暫停營運、39站工期長達...

疫情衝擊下弱勢更艱辛 創世院籲民眾支持寒士尾牙

疫情嚴重衝擊民生經濟，讓原本的弱勢更加辛苦，新店創世院有院民母親因行動不便與經濟困頓難以探望女兒，好在有同院家屬協助接送...

新北「鮑吃鮑遊」輕旅行 體驗採收、現烤鮮美貢寮鮑

為讓更多民眾認識貢寮鮑，新北市府輔導貢寮區漁會，規劃5場「鮑吃鮑遊，輕旅東北角」小旅行，帶領民眾體驗採收過程、騎鐵馬遊貢...

北市1.3萬輛UBike待退場 議員：避免市府財產被吃豆腐

台北市微笑單車2.0預計在明年起全面上路，微笑單車1.0造冊仍有1.3萬輛。議員鍾佩玲表示，微笑單車的最低使用期限是3年...

有彩蛋！觀光影片柯文哲客串 網驚呼：阿北好適合嘻哈

為推廣台北市的觀光旅遊，北市觀光傳播局邀請知名樂團告五人跨界合作，拍攝「走!我們今天去台北玩」最新影片。台北市長柯文哲今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。