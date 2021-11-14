疫情衝擊下弱勢更艱辛 創世院籲民眾支持寒士尾牙

疫情嚴重衝擊民生經濟，讓原本的弱勢更加辛苦，新店創世院有院民母親因行動不便與經濟困頓難以探望女兒，好在有同院家屬協助接送讓母女重逢。新店創世院表示，院民家屬的接送情顯現人間處處有愛，而創世院年度送禮給植物人及寒士也邁入第32年，呼籲企業及民眾能一起支持，助弱勢溫暖過好年。

國內本土疫情在今年五月大爆發，改變人們日常生活，尤其嚴重衝擊經濟，許多勞工被迫放無薪假，甚至許多傳統老店相繼歇業，一些社會上弱勢的生活更是遭受到嚴重影響。

新店創世院指出，院民小雯（化名）的母親潘女士，就因疫情相當痛苦，原本可以天天到院探視女兒，後來只能透過視訊關懷；即便現在疫情趨緩，潘女士因行動不便、家中經濟困頓，仍難探望女兒，日日焦心不已，期待能有貴人相助。

新店創世院表示，好在有同為創世新店院民家屬的陳先生，近日在得知潘女士思念女兒卻不便於行，主動表示願意擔任「擺渡人」，讓潘女士母女終可重逢。陳先生的溫馨接送情，也顯現人間處處有愛，舉手之勞卻有大大功德。

新店創世院補充，陳先生的兒子在國二時因病成為植物人，因此他深刻體會照顧身障者的諸多不便，毅然轉職為無障礙計程車司機，協助有需要的家庭。