取締2次記1嘉獎！北市警3個月開2054罰單 議員批荒謬

我國今年5月本土疫情爆發，北市議員王浩發現，北市警為鼓勵警員加強取締違反防疫規定相關案件，祭出取締2次記嘉獎1次措施，導致浮濫開單情況嚴重，短短3個月開出2054張，其中因取締「未戴口罩」而獲獎的警員有365名，累計嘉獎多達1076支，質疑敘獎標準毫無紀律；北市警表示，取締案件及敘獎規定都符合規定。

王浩指出，北市今年5月疫情嚴峻、人力吃緊情況下，將開單取締工作委由警察局代為執行，截至今年8月底，短短3個月內，北市警就開出2054張罰單，平均每日開出逾20張。

其中以「未戴口罩」的2026件占絕大多數，其餘還有違規群聚20件、違規營業8件等，取締案件多達1818件為警員主動巡邏查獲。

以分局來看，取締案件最多的前5名分局為大安分局295件、萬華分局282件、北投分局216件、信義分局186件、內湖分局172件。

王浩表示，北市警在5月時頒布的取締違反防疫規定案件獎懲辦法中明文規定，員警只要取締2件違規案件，就可獲得嘉獎一次，而過去半年來，就有365名警員因取締未戴口罩而獲獎，累記嘉獎數多達1076支。

以分局來看，北投分局平均每名開單警員獲5支嘉獎最多，其次為文山一分局4.4支嘉獎、大安分局4支；若以獲獎警員隸屬單位細分比例更驚人，大理街派出所2名警員靠取締未戴口罩拿走25支嘉獎，平均每人嘉獎數達12.5支，王浩批，「是穿了制服的詐騙集團嗎？」

王浩說，依現行公務人員考績法，累積9支嘉獎等同記大功1次，破獲重大刑案都不見得有此殊榮，如今卻僅需在路上攔查民眾未戴口罩就能輕鬆達標，甚至連未出門取締，僅協助取締案件移送、核稿的內勤人員都能獲獎，「可見此獎勵規定有荒謬」。

王浩認為，北市府獎懲制度無紀律，空有獎勵辦法卻無查核機制，市府應檢討現行獎勵規定合理性，取締民眾疑似違規情事也要確實查證，以維護民眾權利及獎勵公平性。

北市警行政科科長王智民表示，自三級疫情警戒起，北市府為加速辦理傳染病防治法相關違規事項，在5月26日公告，自5月16日起，因應不同場域，委任各項目的事業主管機關或警察局以機關名義執行取締及裁罰。

北市警從今年5月至8月止，共取締2054件民眾違反防疫措施案件，其中2026件為未戴口罩案件，均依市府委任公告，以警察局名義進行裁罰。

另外考量第一線執勤警員要面對的鋒線，北市警除了提供充分防護裝備外，考量員警配合市府防疫政策，執行相關防疫工作的辛勞，才訂定獎勵規定，以激勵員警士氣。

王智民強調，北市警恪遵市府防疫政策並滾動式調整防疫勤務，也會對警員取締作為進行實質審查，以利防疫工作順遂，確保民眾健康安全。