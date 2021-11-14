新北市全災型智慧化指揮監控平台 奪WITSA智慧城市首獎

新北市全災型智慧化指揮監控平台（EDP）在疫情期間大放異彩，透過資訊科學與空間分析技術，分析疫情高潛勢地區，防止可能的感染源。此系統獲國際肯定，昨日榮獲世界資訊科技暨服務業聯盟（WITSA）2021智慧城市組首獎，由新北市長侯友宜線上受獎，消防局長黃德清對此表示，此獎讓全世界看見台灣，希望能應用在世界各城市，減少傷亡損失。

新北市全災型智慧化指揮監控平台，透過地理資訊系統（GIS）、人工智慧（AI）及資料視覺化等技術，整合超過900萬筆防救災監控數據與90項防救災資料集，具有災前預警分析、災情分級視覺化、災情預測等功能，提供災害應變指揮官更精確、更即時決策資訊，提升災害搶救效能。

新北市長侯友宜獲獎時感謝疫情時廣大市民的配合，特別讚許EDP的熱區風險分析，讓新北市在疫情嚴峻時得以超前部署。

消防局長黃德清說，EDP在天然災害與疫情期間都提供視覺化案件管理、即時災情預警與災害AI預測，讓指揮官能快速進行超前部署，大幅提升災害應變效率，也說此次獲獎讓全世界看見台灣的全災型智能防災平台，期許能應用在世界各城市，有效改善災害困境，減少人民傷亡損失。

據了解，世界資訊科技暨服務業聯盟為聯合國轄下之非政府組織之一，是全球最大的ICT服務業組織，會員來自全球五大洲逾80國的資訊與通訊同業團體，其舉辦的WCIT大會，被譽為「資通訊界的奧林匹克」。