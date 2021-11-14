影響53萬人！YouBike暫停營運長達303天 北市承諾訂SOP

返家最後一哩路成空談！北市議員戴錫欽發現，北市YouBike1.0從2018年起共有81站因施工暫停營運、39站工期長達1個月以上，YouBike2.0從2020年起共有13站因施工暫停營運，9站工期長達1個月以上，總計有48站工期長達1個以上，累計影響53.2萬多名YouBike使用者權益。北市交通局長陳學台表示，將會在施工站點附近另設替代站點，並與其他施工單位做好橫向聯繫。

戴錫欽指出，小巨蛋5號出口YouBike站因都市更新工程暫行營運長達5個多月，每當民眾詢問市府何時復站營運，僅得到市府敷衍回應「下個月就好」，該站點原本原設置19個車柱，最後留了8個車柱提供民眾租借，至今卻仍無法使用。

經統計，北市400站YouBike1.0從2018年起共81站因施工暫停營運，其中39站工期長達1個月以上，累計影響借車人次高達49萬8501多人，其中「市民太原路口站」甚至高達303天。

YouBike2.0去年才上路，就有13站因施工暫停營運，9站施工工期長達1個月以上，累計影響借車人次3萬4068多人，其中竟有3個站點包含台大大一女舍北側、碧山公園、中正運動中心，「設站不到1個月就暫停營運」。

戴錫欽說，上述YouBike站點暫停營運的原因多為「人行道更新」、「校舍施工」、「道路銑鋪」等，質疑市府浪費公帑且有擾民問題，要求市府在1個月內重新盤點施工暫停營運及預定施工的YouBike站點，並訂定施工SOP及暫停營運的配套措施。

陳學台說，YouBike站點因施工暫停營運的工期拉長，確實會影響民眾好不容易培養使用大眾運輸的習慣。陳說明，YouBike1.0站點會施工並非要轉成2.0，而是因都更、人行道更新等需求而停止營運。而去年才上路的YouBike2.0站，也是因其他工程需要才出現設置1個月拆除的情況。

陳學台表示，未來將視工期長短採取不同措施，若施工工期較長，初步擬定最高原則為「在暫停營運站點附近，設置替代站點」，讓民眾依然能就近租借YouBike；工期較短的話則會等其他工程結束後，再把YouBike站點重新設回。