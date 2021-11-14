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北市1.3萬輛UBike待退場 議員：避免市府財產被吃豆腐

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市微笑單車2.0預計在明年起全面上路，微笑單車1.0造冊仍有1.3萬輛待規畫處置。本報資料照片
台北市微笑單車2.0預計在明年起全面上路，微笑單車1.0造冊仍有1.3萬輛待規畫處置。本報資料照片

北市微笑單車2.0預計在明年起全面上路，微笑單車1.0造冊仍有1.3萬輛。議員鍾佩玲表示，微笑單車的最低使用期限是3年，退場時若已經使用超過3年，豈不是廠商直接認定不堪用後報廢，恐是任由市府財產被占便宜、吃豆腐。台北市長柯文哲允諾將妥善規畫1.0的處置方式，考慮移撥給其他公務單位，或採取專案讓售給其他縣市。

鍾佩玲指出，北市財產共1.3萬輛微笑單車1.0，預計明年底要全面退場，市府是否針對退場事宜進行規畫，否則一旦大量微笑單車轉作私有，將產生大量停車需求，恐再現當年共享單車oBike隨意棄置的亂象。

另外，依主計處規定，微笑單車的最低使用期限是3年，廠商公司會依車況與車齡來判斷是否堪用。鍾佩玲表示，退場時若微笑單車1.0都已經超過3年，豈不是廠商直接認定不堪用後報廢，車輛轉交至市府時「不能縮水」，不應出現大量報廢、不堪用的情況，否則就是任由市府財產被占便宜、吃豆腐。

至於租借站的轉換，鍾佩玲指出，峨嵋立體停車場以塗銷紅線或汽(機)車停車位，來增建2.0租借站，卻造成機車進出影響單車租借站，因此廠商以警示牌封住出入口阻擋機車，導致民眾租借單車竟需要「用抬的」跨過防線。

柯文哲說，若空間足夠應以拆除部分1.0租借站，來增建2.0租借站的方式較佳。交通部長陳學台表示，每一站處理方式不一樣，針對峨嵋立體停車場已進行改善。

因此，鍾佩玲要求，考量空間有限，微笑單車1.0退場在即，微笑單車2.0租借站建置，應以拆除「部份」1.0租借站方式為優先。且儘速完成微笑單車1.0退場規劃，並就微笑單車1.0轉作私用衍生的停車需求，預作因應。

陳學台表示，目前2.0已建置750站，預計增設至1200站，到時候希望一次性將1.0系統停用，至於1.0的車輛應逐步報廢。

柯文哲表示，為避免「債留子孫」，微笑單車1.0將在他卸任前全部換置完成，並允諾妥善規畫1.0的處置方式，考慮移撥給其他公務單位，或採取專案讓售給其他縣市。

共享單車 柯文哲 北市

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