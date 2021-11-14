有彩蛋！觀光影片柯文哲客串 網驚呼：阿北好適合嘻哈

為推廣台北市的觀光旅遊，北市觀光傳播局邀請知名樂團告五人跨界合作，拍攝「走!我們今天去台北玩」最新影片。台北市長柯文哲今天也在臉書連結影片，宣傳不能出國也要玩，沒想到影片前面及最後都藏有彩蛋亮點，短短兩個小時，已經吸引上百留言，有網友看完影片驚呼「有彩蛋！」還有網友說「阿北好適合嘻哈造型！」

這支北市府最新推出的觀光影片，製作概念有別以往，以告五人創作歌曲「WEWE」重新詮釋生活中想要出走、隨興來場旅行的心情。除了觀光傳播局長劉奕霆客串夜市紀念品攤商，市長柯文哲也在影片中以皮衣嘻哈造型登場，影片一開始還有柯文哲抓頭的招牌動作，而影片最後，柯也有影片中唯一的一句台詞「請問三位，你們也該繼續了吧！」讓網友驚喜有彩蛋。

柯文哲今天在臉書表示，今年旅遊權威「孤獨星球」評選，台北榮獲全球十大最佳旅遊城市第二名！Lonely Planet蒐集了各地旅客意見，評價台北是「以人為本的城市」，適宜人居，交通便捷、結合了中、美、日、東南亞多元文化，人民友善又友好，連「公廁」都乾淨到讓人驚訝。