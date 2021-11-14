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有彩蛋！觀光影片柯文哲客串 網驚呼：阿北好適合嘻哈
為推廣台北市的觀光旅遊，北市觀光傳播局邀請知名樂團告五人跨界合作，拍攝「走!我們今天去台北玩」最新影片。台北市長柯文哲今天也在臉書連結影片，宣傳不能出國也要玩，沒想到影片前面及最後都藏有彩蛋亮點，短短兩個小時，已經吸引上百留言，有網友看完影片驚呼「有彩蛋！」還有網友說「阿北好適合嘻哈造型！」
這支北市府最新推出的觀光影片，製作概念有別以往，以告五人創作歌曲「WEWE」重新詮釋生活中想要出走、隨興來場旅行的心情。除了觀光傳播局長劉奕霆客串夜市紀念品攤商，市長柯文哲也在影片中以皮衣嘻哈造型登場，影片一開始還有柯文哲抓頭的招牌動作，而影片最後，柯也有影片中唯一的一句台詞「請問三位，你們也該繼續了吧！」讓網友驚喜有彩蛋。
柯文哲今天在臉書表示，今年旅遊權威「孤獨星球」評選，台北榮獲全球十大最佳旅遊城市第二名！Lonely Planet蒐集了各地旅客意見，評價台北是「以人為本的城市」，適宜人居，交通便捷、結合了中、美、日、東南亞多元文化，人民友善又友好，連「公廁」都乾淨到讓人驚訝。
柯說，最近我們還獲選瑞士洛桑管理學院(IMD)2021全球智慧城市指數 (Smart City Index)全球第四名，亞洲排第二，超越了赫爾辛基、哥本哈根、日內瓦、奧克蘭等國際一流城市。我們致力讓市民的生活更科技更智慧。在台北，只要有一支手機、一張悠遊卡，就可以玩得跟告五人 一樣慵懶又隨性。
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