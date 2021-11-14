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為台北量身打造 「告五人」帶你台北放風微旅行

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
為推廣台北觀光旅遊，台北市觀光傳播局與知名樂團告五人跨界合作，今天推出「走!我們今天去台北玩」最新影片，由告五人當最佳導遊，帶領民眾在台北放風。圖／北市觀光傳播局提供
為推廣台北觀光旅遊，台北市觀光傳播局與知名樂團告五人跨界合作，今天推出「走!我們今天去台北玩」最新影片，由告五人當最佳導遊，帶領民眾在台北放風。圖／北市觀光傳播局提供

為推廣台北觀光旅遊，台北市觀光傳播局與知名樂團告五人跨界合作，今天推出「走!我們今天去台北玩」最新影片 ( https://youtu.be/Q0CKB-KqlJk )，由告五人當最佳導遊，帶領民眾在台北放風。這支觀光影片製作概念也有別以往，以告五人創作歌曲「WEWE」重新詮釋生活中想要出走、隨興來場旅行的心情。北市觀光傳播局長劉奕霆也客串夜市紀念品攤商，推薦熊讚各式精品。

觀傳局表示，台灣因疫情宅了幾個月，根據知名旅遊指南「孤獨星球」(Lonely Planet)甫公布2022全球最佳旅遊勝地，台北榮獲最佳旅遊城市( BEST CITY) 第二名，以「具有社會包容力，以及對自然景觀和文化遺跡的保護」勝出。

劉奕霆說，台北市的觀光特色為友善多元、文化創意，還有引人入勝的自然美景，造就獨特旅遊魅力；另外年底也有12月17日至26日於萬華登場的2021台北燈節-七彩八寶新世界，另外，觀傳局也推薦療癒又刺激的台北大縱走、貓空恬靜與關渡平原生機，都是一訪再訪台北的最佳理由。

觀光傳播局表示，這支影片民眾可以跟著告五人，只要一支手機、一張悠遊卡暢遊台北；另外，也可以挑戰懼高症爬上台北101頂樓，不用搭飛機就可享受360度全景台北；跨上YouBike直上陽明山再到夢幻湖、大溝溪圓覺瀑布等秘境。

這支影片民眾可以跟著告五人，只要一支手機、一張悠遊卡暢遊台北。圖／北市觀光傳播局提供
這支影片民眾可以跟著告五人，只要一支手機、一張悠遊卡暢遊台北。圖／北市觀光傳播局提供

北市 觀傳局

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