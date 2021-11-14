五股貿商里展上千件眷村文物 現場還邀童手作眷村美食

五股貿商里今辦理麵麵眷村情、青銀共學活動，除有老奶奶教導小朋友手作眷村美食外，還展出上千件陸海空軍文物，每件都有說不完的故事，要邀30位老兵「回娘家」，現場的充滿美食香味及歷史氛圍，共同串起參與民眾的思鄉情愁，以及大時代背景下的美好回憶。

五股貿商里今於社區活動中心策展，擺設上千件陸海空軍文物，包含軍服、旗袍、勳章、煙器及軍用醫藥箱等，要邀請30位老兵「回娘家」。策展現場還有位來自山東的85歲昝姜老奶奶，她熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，讓現場充滿香味與歡笑。

「麵疙瘩陪老一輩人走過那個物資貧乏的刻苦歲月，我對這份麵食最有感情。」昝姜老奶奶在活動中除傳授搓揉麵糰、醒麵、捏製及滾煮外，也分享增加麵疙瘩彈性的兩大秘訣，「一是加入不同麵粉調整口感層次，另一招是浸泡冷涼水半小時後再下鍋，麵疙瘩就會更加滑爽Q彈」，屆時要炒或煮湯都美味。

五股貿商里長蕭明霞表示，貿商社區是由原來的貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊及泰安等7個眷村組成，在90年貿商二村改建現代式國宅大樓後，原有的矮房紅磚牆也不復存在；她認為「建物會斑駁，人會老去，但歷史不會」，為記錄地方珍貴回憶，積極尋地成立眷村文史館，最後選定社區活動中心，將150坪展館的兩旁布置為眷村街景，復刻了當年低矮平房及赭紅磚牆，並陸續珍藏上千件40至50年代遺留的眷村產物，不只要留住歷史脈胳，更要豐富文化深度。

蕭麗霞提到，丈夫高甯松曾任憲兵指揮部參謀長，現為社區發展協會理事長，與她共同投入里政服務，今日特別為到訪的小童軍們導覽各式文物。在講到其中一件很特別的「長彎管造型圓筒煙器」時，高甯松也回憶，是約莫十年前一位徐爺爺捐贈的文物，在過去那動盪時代飄洋過海而來，如今「裝載的已不是鴉片，是對家鄉無盡思念與離愁」。