聽新聞
test
0:00 / 0:00

五股貿商里展上千件眷村文物 現場還邀童手作眷村美食

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
五股貿商里展設上千件眷村文物，來自山東的85歲昝姜老奶奶（右三）在現場熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，讓現場充滿香味與歡笑。圖右四為五股貿商里長蕭明霞。圖／新北市民政局提供
五股貿商里展設上千件眷村文物，來自山東的85歲昝姜老奶奶（右三）在現場熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，讓現場充滿香味與歡笑。圖右四為五股貿商里長蕭明霞。圖／新北市民政局提供

五股貿商里今辦理麵麵眷村情、青銀共學活動，除有老奶奶教導小朋友手作眷村美食外，還展出上千件陸海空軍文物，每件都有說不完的故事，要邀30位老兵「回娘家」，現場的充滿美食香味及歷史氛圍，共同串起參與民眾的思鄉情愁，以及大時代背景下的美好回憶。

五股貿商里今於社區活動中心策展，擺設上千件陸海空軍文物，包含軍服、旗袍、勳章、煙器及軍用醫藥箱等，要邀請30位老兵「回娘家」。策展現場還有位來自山東的85歲昝姜老奶奶，她熱情教導20位小童軍手作眷村料理麵疙瘩，讓現場充滿香味與歡笑。

「麵疙瘩陪老一輩人走過那個物資貧乏的刻苦歲月，我對這份麵食最有感情。」昝姜老奶奶在活動中除傳授搓揉麵糰、醒麵、捏製及滾煮外，也分享增加麵疙瘩彈性的兩大秘訣，「一是加入不同麵粉調整口感層次，另一招是浸泡冷涼水半小時後再下鍋，麵疙瘩就會更加滑爽Q彈」，屆時要炒或煮湯都美味。

五股貿商里長蕭明霞表示，貿商社區是由原來的貿商、干城、大運、正義、信義、吾莊及泰安等7個眷村組成，在90年貿商二村改建現代式國宅大樓後，原有的矮房紅磚牆也不復存在；她認為「建物會斑駁，人會老去，但歷史不會」，為記錄地方珍貴回憶，積極尋地成立眷村文史館，最後選定社區活動中心，將150坪展館的兩旁布置為眷村街景，復刻了當年低矮平房及赭紅磚牆，並陸續珍藏上千件40至50年代遺留的眷村產物，不只要留住歷史脈胳，更要豐富文化深度。

蕭麗霞提到，丈夫高甯松曾任憲兵指揮部參謀長，現為社區發展協會理事長，與她共同投入里政服務，今日特別為到訪的小童軍們導覽各式文物。在講到其中一件很特別的「長彎管造型圓筒煙器」時，高甯松也回憶，是約莫十年前一位徐爺爺捐贈的文物，在過去那動盪時代飄洋過海而來，如今「裝載的已不是鴉片，是對家鄉無盡思念與離愁」。

民政局長柯慶忠表示，感謝蕭麗霞及高甯松長期投入社區服務，不僅珍藏眷村文物及辦展，也為里民打造舒適綠家園，像近期還與五股區公所合力整治貿商兒童公園及麗緻公園，增設共融式設施並拆除圍籬活化空間，成為地方上親子休憩首選之地。

五股貿商里展設上千件眷村文物，92歲的山東田爺爺（右）為小童軍導覽及同樂。圖／新北市民政局提供
五股貿商里展設上千件眷村文物，92歲的山東田爺爺（右）為小童軍導覽及同樂。圖／新北市民政局提供

眷村 文物 空軍

延伸閱讀

搶救收藏文物 學甲慈濟宮斥3億建文物展示館明年動工

荷蘭法庭判克里米亞文物歸烏克蘭 俄羅斯跳腳

影／礁溪德陽路眷村大樓傳出火警 3人吸入濃煙送醫

跨時空旅行！「新北市眷村文化節」虛實整合眷詠年代

相關新聞

有彩蛋！觀光影片柯文哲客串 網驚呼：阿北好適合嘻哈

為推廣台北市的觀光旅遊，北市觀光傳播局邀請知名樂團告五人跨界合作，拍攝「走!我們今天去台北玩」最新影片。台北市長柯文哲今...

為台北量身打造 「告五人」帶你台北放風微旅行

為推廣台北觀光旅遊，台北市觀光傳播局與知名樂團告五人跨界合作，今天推出「走!我們今天去台北玩」最新影片 ( https:...

五股貿商里展上千件眷村文物 現場還邀童手作眷村美食

五股貿商里今辦理麵麵眷村情、青銀共學活動，除有老奶奶教導小朋友手作眷村美食外，還展出上千件陸海空軍文物，每件都有說不完的...

台中計程車一半不刷敬老卡 議員：長輩叫車靠運氣？

在台中市搭計程車持敬老愛心卡抵扣85元，多人遭拒，市議員質疑合約車輛是不是太少？市府一番美意卻惹來民怨。 交通局表示車行...

北市大年支16億 柯曾想改國立遭拒

台北市立大學校長遴選爭議不斷，市長柯文哲日前說，全台灣只有北市大是市立的。其實，北市大一年約16億的預算支出，一度讓北市...

友善直達 輪椅族親睹十分瀑布：感動

通往十分瀑布公園的友善步道昨天正式開通，新北市市長侯友宜出席開通儀式並實際體驗，侯友宜說，步道以「人本精神」為基礎，在兼...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。