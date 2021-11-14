台中計程車一半不刷敬老卡 議員：長輩叫車靠運氣？

在台中市搭計程車持敬老愛心卡抵扣85元，多人遭拒，市議員質疑合約車輛是不是太少？市府一番美意卻惹來民怨。 交通局表示車行接到預約電話必須指派可刷卡車輛，將與業者溝通。

台中市今年元旦起持敬老愛心卡搭計程車單趟抵扣額，從原先的50元增加到85元，今年1月到7月補助人次達127萬9201人次，比去年同期成長將近38%，顯見有很多長輩及身障族群利用這項福利措施。

但最近有市民反映，預約叫來計程車之後，對方卻說不接受刷敬老愛心卡乘車，甚至連叫多輛車都被拒絕。

市議員張廖乃綸指出，全台中市計程車數量有9000多輛，加入敬老愛心卡補助搭乘行列的約4300輛實在太少，難道老人家搭車還要靠運氣？交通局應積極協調更多計程車加入，另要求車行改善派車流程，不要原本很好的福利，卻惹來抱怨。

交通局長葉昭甫說，預約計程車時如果表明持敬老愛心卡搭車，車行就應該派可刷卡的車輛，這部分交通局會和業者溝通。

交通局補充說明，目前提供駕駛人安裝敬老愛心卡扣點設備的計程車車隊有大都會衛星車隊、台灣大車隊、永隆無線、台中衛星車隊、國通無線車隊等5家業者，計程車駕駛人如有意願加入敬老愛心服務行列，不限車齡，可向業者洽詢收費及納管方式。

張廖乃綸指出，使用台中市iBike前30分鐘都免費，持敬老愛心卡只要上iBike官網登錄，同樣享有優惠。但市民反映30分鐘後是否能從敬老愛心卡扣點騎車？

交通局表示，與社會局討論後，認為長輩長時間騎自行車可能有安全疑慮，況且，目前使用iBike的民眾99%騎車時間都不超過30分鐘，因此暫不開放敬老愛心卡扣點，交通局也將會同社會局透過長青據點向市民說明。

台中市政府交通局為使用者及使用者外的第三人分別投保公共自行車「傷害保險」及「第三人責任保險」，市議員張廖乃綸說，這項保險措施從2019年7月實施至今已經二年多，民眾投保率大約只有39%。

交通局長葉昭甫表示，第三責任險是隨車保，但傷害保險是針對個人，需要民眾提供部分個資並上網登錄，很多民眾可能還不知道相關規定，交通局會多加宣導。