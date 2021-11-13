北海岸水上活動及自行車意外多 萬里分隊改新大樓啟用
新北市消防局新建萬里分隊大樓，今天在萬里區瑪鋉路落成啟用，市長侯友宜與地方人士等主持啟用典禮。大樓為地上4層的建物，1樓空間為值班室及大型救災車輛停車空間、2至3樓為消防分隊備勤室及辦公室，4樓開放式空間，在不影響救災前提下，提供居民辦理活動共享空間。
北海岸旅遊日漸興盛，萬里地區的假日人潮不斷提升，尤其水上活動以及自行車意外事件明顯上揚，導致每月的救護量日漸繁重，原有分隊不必敷使用，消防局改建新大樓。
消防局表示，新建工程基地面積計1271平方公尺，興建地上4層之鋼筋混凝土構造建築物，地上1樓空間為值班室及大型救災車輛停車空間、2至3樓為消防分隊備勤室及辦公室，4樓開放式空間，在不影響救災前提下，提供居民辦理活動共享空間，總工程費5531萬元。
侯友宜市長上任後，包含今天落成的萬里分隊，消防廳舍已完成6處啟用，有石門分隊新建工程、大埔分隊暨搜救犬及警察局警犬基地新建工程、國光分隊暨警察局國光派出所共構新建工程、第七大隊中和中隊暨分隊新建工程、第五大隊中隊暨車輛保養中心。
另外，興建中共有2處，為鳳鳴分隊新建工程、坪林分隊及市民活動中心新建工程；還有3處規劃中，為淡水分局新市派出所淡海捷運分隊及消防局淡海分隊新建工程、貢寮分隊暨警察局貢寮分駐所共構新建工程、雙溪分隊新建工程。
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