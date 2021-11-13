新北衝浪運動教育園區啟用 練習場可模擬水中衝浪

全國首座新北市衝浪運動教育園區今天啟用，市長侯友宜親自體驗「陸上衝浪練習場」，宣布新北市衝浪運動人才培訓、促進國際交流及賽事推動決心，期許衝浪運動深耕學校、要與奧運接軌，培育更多的選手出來。

園區以教育特色、極限運動、在地文化及觀光旅遊元素為出發，讓各年齡層民眾在專業教練教導下認知安全水域遊憩，透過體驗活動推廣水上運動，享受衝浪樂趣，成為青春山海線全新亮點。透過練習場模擬在水中衝浪時的中、高階技巧動作。

教育局表示，新北市扎根學校衝浪運動，選定中角國小、金山高中為示範重點學校，建立國小、國中、高中的三級培訓體制，成立社團及校隊並充分運用園區各設施進行選手培訓並開啟產學交流合作，不僅推廣衝浪運動普及化更培育專業運動人才。未來以該場地舉辦陸上衝浪、水中短長板衝浪及SUP立槳等各級賽事，提升國內競技衝浪競爭力。

侯友宜說，新北市金山中角灣位於北海岸，擁有得天獨厚月牙灣型海岸線，是初學和各階段技能衝浪愛好者勝地，海灘沙質細緻更為家庭戲水好去處。全台首座衝浪運動教育園區由中央與地方共同斥資，投注軟硬體建設扎根共1億5000萬，在新北市跨各局處齊心協助下，完成中角灣衝浪中心及遊客中心、中角國小衝浪學苑及陸上衝浪練習場、金山高中半戶外多功能練習場等園區設施。

今天啟用典禮由侯友宜市長、教育部常務次長林騰蛟等一同拼貼出衝浪運動教育園區意象圖示，象徵中央與地方攜手打造的衝浪運動教育園區正式啟用。