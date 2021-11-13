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防疫樂活健康新態度 安國文化藝術協會用舞蹈作公益

聯合報 / 台北訊
安國文化藝術協會安排舞蹈團表演八首民族、現代、街舞等不同風格的舞蹈，獲得現場熱烈的掌聲。圖／安國文化藝術協會提供
安國文化藝術協會安排舞蹈團表演八首民族、現代、街舞等不同風格的舞蹈，獲得現場熱烈的掌聲。圖／安國文化藝術協會提供

安國文化藝術協會今天在新北市新店區中央新村活動中心舉辦「迎接健康美麗人生－建立市民防疫樂活健康新態度」暨社會福利政策宣導活動，邀請健康防疫及樂活專家以及新北市政府社會局認證合格講師，與市民分享其專業知識與經驗，並穿插安國舞蹈團八首民族、現代、街舞等不同風格的舞蹈表演，讓與會的市民度過輕鬆又愉快的周末午後時光。

安國文化藝術協會理事長張瑭容表示，協會平時積極投入舞蹈人才培育以及文化傳承，並舉辦各類公益活動與推動社會扶助服務工作，今年疫情肆虐期間，有感於自身應盡之社會責任，即著手規劃結合社區、產業及地方政府相關力量，希望可以在後疫情時代，大家一起攜手共同來推動市民「防疫樂活健康新態度」運動。

今天活動開始由張瑭容及陳儀君議員揭開序幕，接續由何少芳老師、台灣腎臟醫學會理事長盧國城醫師與紫微師範學院輔德陸院長分別以輕鬆、淺顯易懂的方式進行精彩專業的演講，期間並穿插安國舞蹈團舞蹈表演，整場公益活動於下午5時落幕。安國文化藝術協會並表示，未來將持續舉辦類似公益活動，同時也期盼更多企業能共襄盛舉，一起來支持舉辦推廣文化藝術的相關公益活動，並營造市民家庭幸福的生活品質。

公益活動 疫情

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