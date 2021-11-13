優化菁桐老街交通動線 平菁橋動工改建縫合成筆直新橋

位於新北市菁桐老街旁的平菁橋，是座呈Y字型的新舊兩座橋梁，其中舊橋已高達55年橋齡，除了結構強度逐漸降低外，早期並未設置人行道供民眾行走，每逢假日常造成人車爭道，險象環生，新北市政府為改善此情形，斥資7,126萬元拆除舊橋並改建。市長侯友宜今天持動土典禮期盼明年9月完成改建，既有之平菁新橋縫合成一座筆直的新橋。

工務局長詹榮鋒表示，平菁橋位於平溪區市道106靜安路2段的菁桐老街旁，是菁桐地區主要交通動脈，假日時段除因觀光車流量較大容易塞車外，舊橋橋面狹窄路幅寬度不足，經常看到公車在橋頭前的菁桐坑站牌前停等遊客上下車，導致後方車流回堵的畫面，再加上橋面沒有足夠空間設置人行道，常發生觀光客行走在橋梁上與車輛動線衝突等交通事故。

經市府團隊重新評估後，舊橋於民國55年完工、新橋是82年完工，新舊橋橫跨基隆河，往來菁桐老街至平溪區白石里，新舊橋在白石里一端呈現Y字型單向通行，認為平菁舊橋有拆除改建之必要性，工程所需經費同時獲得內政部營建署及公路總局支持，未來將拆除舊橋後於原地改建新橋，橋面寬度從原來的4.3公尺拓寬為7公尺，縫合原有Y字型道路線型與既有的平菁橋結合。

新工處表示，新建的平菁橋為鋼構造，可有效提升橋梁承載能力及耐震強度，除於拓寬之新橋面增設人行道外，還會藉由調整公車停等區位置，優化當地觀光人行與車行動線，改善原先線型不佳及人車爭道等問題。另在平菁橋頭菁桐老街路口之一座紀念先民採礦之紀念碑，將移至橋梁靠近白石里端新建的觀景平台旁，以利遊客觀賞拍照。