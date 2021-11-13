十分瀑布步道開通友善輪椅族 侯友宜：十分友善有美景

通往十分瀑布公園的友善步道今天正式開通，新北市市長侯友宜出席開通儀式並實際體驗，侯友宜說，步道以「人本精神」為基礎，在兼顧維護自然環境的前提下，展現市府克服地形障礙的決心，做出符合更多年齡層、多元族群使用需求的優質旅遊路線，十分的友善。

十分瀑布是全台最大型的垂簾型瀑布，深受國內外旅客喜愛，不過通往十分瀑布公園的道路過去因地勢陡峭以致階梯層層疊疊，讓許多行動不方便者或輪椅、娃娃車使用者等皆望之卻步，這次打造的友善步道全長約400公尺，步行時間約15分鐘。

侯友宜表示，市府長年致力於提升風景區的友善環境，新北市的景區風景優美、生態豐富，廣受遊客喜愛，但多位於山區，原有地形崎嶇，往往不易行走，透過十分友善步道的改善，展現市府克服地形障礙的決心，同時在兼顧維護自然環境的前提下，打造一條平緩、友善、讓親子、高齡者、孕婦、行動不便者等多元族群皆能感受十分瀑布獨特魅力的旅遊路線。

新北市觀光旅遊局長蔣志薇表示，觀旅局利用疫情期間優化景區動線，十分友善步道自規劃之初便考量原有地形，經過路線重劃與架高設計，在影響現有地形地貌最小的狀態下，克服了陡峭的地形落差，以平緩的坡道取代階梯，設計讓所有人都能友善使用的步行空間與觀景台，讓民眾直接從該步道上欣賞十分瀑布的美景，突破景區的環境障礙，不過也特別提醒民眾，若為手推輪椅、拐杖或相關輔具使用者，進入步道時仍須有人陪同。

觀光旅遊局也在開通之前邀請20名的新北市的身障相關協會團體先行體驗步道，以打造更貼近民眾使用的環境，不少身障朋友表示過去從未能踏入十分瀑布園區，通過這條步道終於能夠一睹十分瀑布的美麗景色，感到非常高興，也給予市府許多正面回饋。

台灣無障礙旅遊發展協會理事長鄭淑匀說，以前都只能聽到瀑布的聲音，她體驗過之後可以親自到瀑布旁看到，真的太幸福了，新北打造的無障礙步道十分友善。