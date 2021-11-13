全國技能競賽登場 勞動部長9大總工會理事長為選手加油

勞動部因應新冠肺炎疫情，今年第51屆全國技能競賽改採分地、各職類分流，賽期至12月4日。部長許銘春今天邀請全國級各總工會理事長，到勞動署桃竹苗分署全國漆作競賽現場，為選手加油打氣，共同關注技能競賽，重視優秀技職青年的培育與選拔，提高國家職業技能，朝技能大國邁進。

勞動部「全國技能競賽」是最大規模技能比賽，去年第50屆比照國際賽規格，於南港展覽館舉辦，吸引近7萬人次進場參訪，獲得熱烈的回響。

許銘春表示，今年將產出69職類優勝者，獲勝選手除可獲得獎助學金、技優升學及技能檢定免試術科，更有機會代表我國參加，2024年在法國里昂主辦的國際技能競賽，也是世界最高殿堂技能競賽，為國爭光。

許銘春及總工會理事長們現場看選手專注投入比賽，表現出極致的堅定意志，就如同本屆競賽標語「好膽來技較」，充分表達出青年人勇敢、無所畏懼的拚勁。現場還有準備參加明年國際技能競賽（奧運等級）的國手們正練習比賽項目，一行人期許他們能精益求精，延續我國在上屆國際技能競賽，獲得團體排名世界第3的好成績。

勞動部也在於2018年首次參加同為國際技能組織主辦的國際社會創業家培訓競賽（BeChangeMaker BCM），第一次就晉級15強。今年輔導青年團隊-eZ2Code參賽，在64個國家、378個參賽隊伍中脫穎而出，榮獲全世界第2名。許銘春部長今天在桃竹苗分署競賽場時，頒發獎金及獎狀勉勵，感謝他們為國爭光，同時鼓勵在場的選手，全力以赴，於往後的比賽中取得最好的成績。