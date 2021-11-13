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宣傳2050淨零碳 新北綠色市集今開跑

聯合報 / 記者李定宇／新北即時報導
林卡本市集是取自零碳(zero carbon)諧音，提供民眾包含吃、喝、玩、樂不同攤位，體驗減碳生活。圖／新北市教育局提供
林卡本市集是取自零碳(zero carbon)諧音，提供民眾包含吃、喝、玩、樂不同攤位，體驗減碳生活。圖／新北市教育局提供

為宣導零碳、減碳、負責任的消費與環境保護等觀念，新北教育局今於新莊陽光草坪及林蔭大道辦理「林卡本市集」活動，現場結合學校、市府各局處、在地小農與綠色攤商共同響應綠色行動，讓民眾透過市集體驗與環境友善商品，將零碳、減碳、負責任的消費與環境保護等觀念傳達大眾。

新北市副市長劉和然表示，因應近年氣候變遷危機、環境汙染與資源耗竭等議題，聯合國提出「永續發展目標」因應危機，新北市簽署「氣候緊急宣言」並成為臺灣第一個公布自願性地方永續發展報告的城市，亦提出目標於2050年成為無煤城市，並降低溫室氣體排放量達成減碳目標。

林卡本市集是取自零碳(zero carbon)諧音，透過市集好好吃、好好用與好好玩為主軸提供民眾包含吃、喝、玩、樂減碳生活，期透過綠色及永續生活消費方式實踐聯合國永續發展目標。

教育局說，淨零碳教育是市集精神，特別邀請能源教育學校中園國小展出綠色能源、能源標章與能源效率議題體驗遊戲。深坑國小則帶來有趣的太陽能悶燒鍋體驗，現場更提供腳踏車發電設備、風力發電機與製作創意風力車，讓親子共同體驗能源運用、風力及太陽能的奧秘。

教育局表示，林卡本市集打破以往環境教育成果展攤固有模式，以當前最熱門的節能減碳議題為主題，用清新野餐及輕鬆文青風格透過環境友善商品、在地農產品與各局處及學校的體驗攤位，營造豐富有趣的市集活動，讓市民體驗一日減碳生活。

新北市副市長劉和然在現場與孩童互動。圖／新北市教育局提供
新北市副市長劉和然在現場與孩童互動。圖／新北市教育局提供

減碳 教育局 新北

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