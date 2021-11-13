新北首創直播都更說明會 詢問度比實體說明會高10倍

受新冠疫情影響，許多場館被迫關閉，新北住都中心今年9月30日起，以線上直播方式舉辦都更說明會，也是全台首創，讓新北市民打開手機、電腦、平板就能隨時隨地收看說明會，相較於以往實體說明會，不僅同時間可接觸更多民眾，更讓都更詢問度破表，住都中心表示，未來將常態性舉辦線上都更說明會。

住都中心表示，從今年7月起試辦2個多月線上說明會的成效看來，同時上線收看的民眾人數，平均比實體說明會高出10倍，直播期間都會接到民眾來電、FB或YouTube留言詢問，親訪人數都以倍數成長，顯見大多數民眾對於可線上重覆觀看、即時回覆的都更說明會形式接受度更佳。

住都中心指出，今年以來已辦理104場說明會，平均參與或收看人次為124人，累計已有13000人次參與。受限疫情，今年目標為辦理120場都更說明會，加上派報34.8萬餘份印有QR code的宣傳單，讓長輩們也能充分接收都更說明會訊息。

都更說明會主要以三種方式進行，「都更三箭說明會」是以派報鎖定新北市捷運沿線及都市更新地區，以里為單位，配合市府政策辦理說明會，主要為講解都更法令，讓市民更了解政策及市府提供的都更資源；「15人連署說明會」是社區透過都更麻吉網下載連署書，並經15位住戶簽名連署回傳，住都中心即派專人到場講解，依照社區條件提出專屬的重建方式與步驟建議。「社區說明會」則是住都中心主動選擇亟待更新的社區辦理說明會。

另外，住都中心表示，為服務更多民眾，即日起再新增一種說明會形式，里長可以不限人次提出辦理里民都更說明會的需求，只要場地安排就緒後，電洽住都中心預約即可辦一場為專屬的「里民都更說明會」。