快訊

四大公投聲量有世代差異 年輕人熱議萊豬、壯年族群關注核四

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北首創直播都更說明會 詢問度比實體說明會高10倍

聯合報 / 記者江婉儀／新北即時報導
新北住都中心今年9月30日起，以線上直播方式舉辦都更說明會。圖／新北住都中心提供
新北住都中心今年9月30日起，以線上直播方式舉辦都更說明會。圖／新北住都中心提供

受新冠疫情影響，許多場館被迫關閉，新北住都中心今年9月30日起，以線上直播方式舉辦都更說明會，也是全台首創，讓新北市民打開手機、電腦、平板就能隨時隨地收看說明會，相較於以往實體說明會，不僅同時間可接觸更多民眾，更讓都更詢問度破表，住都中心表示，未來將常態性舉辦線上都更說明會。

住都中心表示，從今年7月起試辦2個多月線上說明會的成效看來，同時上線收看的民眾人數，平均比實體說明會高出10倍，直播期間都會接到民眾來電、FB或YouTube留言詢問，親訪人數都以倍數成長，顯見大多數民眾對於可線上重覆觀看、即時回覆的都更說明會形式接受度更佳。

住都中心指出，今年以來已辦理104場說明會，平均參與或收看人次為124人，累計已有13000人次參與。受限疫情，今年目標為辦理120場都更說明會，加上派報34.8萬餘份印有QR code的宣傳單，讓長輩們也能充分接收都更說明會訊息。

都更說明會主要以三種方式進行，「都更三箭說明會」是以派報鎖定新北市捷運沿線及都市更新地區，以里為單位，配合市府政策辦理說明會，主要為講解都更法令，讓市民更了解政策及市府提供的都更資源；「15人連署說明會」是社區透過都更麻吉網下載連署書，並經15位住戶簽名連署回傳，住都中心即派專人到場講解，依照社區條件提出專屬的重建方式與步驟建議。「社區說明會」則是住都中心主動選擇亟待更新的社區辦理說明會。

另外，住都中心表示，為服務更多民眾，即日起再新增一種說明會形式，里長可以不限人次提出辦理里民都更說明會的需求，只要場地安排就緒後，電洽住都中心預約即可辦一場為專屬的「里民都更說明會」。

都更 直播

延伸閱讀

同意公投藍營開講 新北15場今各區登場

基隆26個社造點首採線上展覽戲劇直播 互動體驗談戀愛

花媽直播銷售創千萬業績 夫欠600萬賭債賠光

黃偉晉直播叫賣業績驚人 與邱鋒澤打情罵俏：我你老婆

相關新聞

新北首創直播都更說明會 詢問度比實體說明會高10倍

受新冠疫情影響，許多場館被迫關閉，新北住都中心今年9月30日起，以線上直播方式舉辦都更說明會，也是全台首創，讓新北市民打...

十分瀑布步道開通友善輪椅族 侯友宜：十分友善有美景

通往十分瀑布公園的友善步道今天正式開通，新北市市長侯友宜出席開通儀式並實際體驗，侯友宜說，步道以「人本精神」為基礎，在兼...

全國技能競賽登場 勞動部長9大總工會理事長為選手加油

勞動部因應新冠肺炎疫情，今年第51屆全國技能競賽改採分地、各職類分流，賽期至12月4日。部長許銘春今天邀請全國級各總工會...

宣傳2050淨零碳 新北綠色市集今開跑

為宣導零碳、減碳、負責任的消費與環境保護等觀念，新北市教育局今於新莊陽光草坪及林蔭大道辦理「林卡本市集」活動，現場結合學...

新莊「知名地標」中港大排木棧道整修工程 明年1月底完工

中港大排是新莊地區重要水利設施，新北市水利局表示，該區河廊設施使用率最高，民眾都依靠木棧道出入，將從11月中旬至明年1月...

北市委外營運 議員促訂淘汰機制

台北市議會民政委員會昨邀請市府報告市有財產委託經營績效考核，但議員發現，部分委營案被列了一大堆須輔導改善的項目，卻仍可續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。